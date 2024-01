IMAGO/Vibrant Pictures Demonstranten in Köln (21.1.2024)

Die Welle an Demonstrationen gegen die AfD wird auch am kommenden Wochenende weiter anhalten. Über 200 Veranstaltungen sind derzeit angemeldet. Das sind, wie das Netzwerk »Campact« am Donnerstag mitteilte, noch einmal deutlich mehr als am vergangenen Wochenende, an dem nach Angaben des Bundesinnenministeriums über 900.000 Menschen auf die Straße gegangen waren.

Die Fragen nach Zusammensetzung, Charakter und Ausrichtung dieser Demonstrationen sind dringlich, kann derzeit aber kaum vertieft beantwortet werden – noch findet eine aktive Mobilisierung statt, die Möglichkeit für linke Interventionen ist also gegeben. Die sind um so dringender, weil vorerst der Eindruck dominiert, dass bei diesen Demonstrationen in vielen Fällen zwar Front gegen die AfD gemacht, eine Kritik an der Politik der Ampelregierung, die den weiteren Vormarsch der Rechtsaußenpartei kuratiert hat, aber nicht angeboten wird. Ob man mit so einer Kritik bei den Milieus, die vor allem zu diesen Demonstrationen strömen, überhaupt landen kann, muss sich zeigen.

Politisches Vorfeld

Von der Stärkung dieses kritischen Elements wird aber abhängen, ob Menschen, die den Demos noch fernstehen – weil sie sie als Manifestationen nicht nur gegen die AfD, sondern für die Regierung wahrnehmen –, perspektivisch herangezogen werden können. Und davon wiederum hängt ab, ob die Demonstrationsbewegung die AfD tatsächlich schwächt.

Derzeit fügen sich die Demonstrationen im Durchschnitt ein in die Organisation eines gegen die AfD gerichteten politischen Vorfeldes, die jene Teile des bürgerlichen politischen Spektrums, die in der AfD (aus sehr unterschiedlichen Gründen) eine Bedrohung sehen, mit Blick auf die 2024 anstehenden Wahlen anschieben. Das findet in unterschiedlicher Intensität im ganzen Land statt. Am Donnerstag etwa ging, vorgestellt vom FDP-Oberbürgermeister Jenas, Thomas Nitzsche, eine Initiative »Weltoffenes Thüringen« an den Start, in der sich »Städte, Verbände, Unternehmen und Einzelpersonen« zusammengeschlossen haben. Die Initiative will vor allem »positive Botschaften« aussenden. Ebenfalls am Donnerstag verschickte die Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg (UVB) eine Pressemitteilung, in der es heißt: »Die Wirtschaft in Berlin und Brandenburg unterstützt die zahlreichen Demonstrationen in ganz Deutschland gegen Rechtsextremismus und für Toleranz und Vielfalt.« Ohne die AfD zu erwähnen, werden darin Überlegungen für eine »Remigration« und eine Abkehr von der EU zurückgewiesen: Letztere würde, heißt es da, »das Herz des deutschen Geschäftsmodells zu sehr treffen«.

Überforderte Linke

Die Demonstrationen der vergangenen Tage finden in einer Zone statt, in der einerseits unzählige Varianten dieser Meinungsbildung der herrschenden Klasse und ihrer politischen Vertreter artikuliert werden, und andererseits auch Positionen einen Raum finden (können), die etwas mit einem klassenkämpferischen Antifaschismus und Internationalismus zu tun haben. Die müssen dort allerdings aktiv hineingetragen werden, denn in den organisierenden Netzwerken und bei der Mehrzahl der Teilnehmer sind solche Ansätze nur punktuell feststellbar. Leider spricht viel dafür, dass auch das eine Aufgabe ist, die die desolate politische Linke in Deutschland vollkommen überfordert.