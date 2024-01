Arnulf Hettrich/IMAGO Ein »Tornado«-Jagdbomber der Luftwaffe, im Vordergrund ein TAURUS-Lenkflugkörper (Schönefeld, 22.6.2022)

Zwischen London und Berlin wird angeblich schon seit einigen Wochen eine Kompromisslösung in der Auseinandersetzung um die Lieferung von »TAURUS«-Marschflugkörpern an Kiew diskutiert. Das will das Handelsblatt von »hochrangigen Diplomaten und Regierungsvertretern« erfahren haben. Demnach sollen im sogenannten Ringtauschverfahren »TAURUS«-Marschflugkörper aus deutscher Produktion an Großbritannien und dafür Marschflugkörper vom Typ »Storm Shadow« aus britischen Beständen an die Ukraine geliefert werden. Erstere wären mit einer Reichweite von über 500 Kilometern in der Lage, Moskau zu erreichen und bergen, nicht nur deshalb, ein erhebliches Eskalationspotential. Für die Scharfmacher von FDP, Bündnis 90/Die Grünen und CDU/CSU offenbar kein Problem. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) bezeichnete den Vorschlag eines »Ringtauschs« als »untauglich«. Die britischen Cruise-Missiles seien »kein gleichwertiger Ersatz«, Kiew brauche »TAURUS«, »und zwar sofort«, um »den russischen Nachschub zu unterbrechen«. Anton Hofreiter, der bündnisgrüne Vorsitzende des EU-Ausschusses, sieht in der Überlegung »exemplarisch die Schwäche« des Kanzlers bei Waffenlieferungen an die Ukraine. Sie zeige: »Großbritannien kann liefern, aber Deutschland nicht.« Ähnlich äußerte sich Roderich Kiesewetter (CDU), der die Idee als »peinlich« bezeichnete – für ein Land, das den »Führungsanspruch in Europa« erhebe.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hingegen behauptete am Donnerstag im Interview mit Bild, dass er von dem britischen Vorschlag nichts wisse. Es gebe nach wie vor »keinen neuen Stand« zur Lieferung an die Ukraine. Weiter eingehen wollte er allerdings nicht darauf: »Die Gespräche zwischen dem Kanzler und mir zu solchen Fragen, die in der Regel in geheimschutzsicheren Räumen stattfinden, sind nicht Thema für Interviews.« Sowieso seien ein paar Dutzend »TAURUS«-Marschflugkörper nicht kriegsentscheidend, so der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth (SPD), zu Reuters. Wichtiger sei die kontinuierliche Lieferung von Artilleriemunition und Flugabwehrraketen. Die EU solle deshalb die Rüstungsproduktion ankurbeln und »Nachschub für die Ukraine auf dem Weltmarkt einkaufen«.