Mehrere tausend Studenten haben am Donnerstag im Zentrum Athens gegen die Pläne der konservativen griechischen Regierung protestiert, privat geführte Universitäten zuzulassen, berichtete Associated Press am Donnerstag. Die Demonstranten zogen demnach unter dem Motto »Studenten vereint werden siegen« am Hauptgebäude der Athener Universität und an den Statuen der antiken griechischen Philosophen Platon und Sokrates vorbei durch das Zentrum Athens (siehe Bild). Die Bereitschaftspolizei bezog in den nahegelegenen Seitenstraßen Stellung. (jW)