Fatima Shbair/AP Photo Eingeschlossene Flüchtlinge: Zeltstädte am geschlossenen Grenzübergang Rafah (24.1.2024)

An diesem Freitag wird die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs (IGH) in Den Haag erwartet, ob Sofortmaßnahmen zum Gazakrieg verhängt werden. Israel war Ende Dezember von Südafrika vor dem höchsten UN-Gericht wegen seiner Kriegführung in Gaza Völkermord vorgeworfen worden. Bis das Gericht sein abschließendes Urteil zur Anklage gefällt hat, kann es Jahre dauern.

Um den schweren Vorwurf zu begründen, ist es entscheidend, genozidale Absichten nachzuweisen. Um entsprechende Indizien zu entkräften, hat die israelische Regierung die Vertraulichkeit von mehr als 30 Geheimdokumenten aufgehoben und sie dem IGH sowie der New York Times vorgelegt, die am Donnerstag darüber berichtete. Sie sollen die Rücksichtnahme israelischer Strategen auf palästinensische Zivilisten belegen – unabhängig davon, dass israelische Politiker sogar einen »nuklearen Angriff« auf Gaza gefordert hatten.

Unter den Dokumenten befinden sich Protokolle aus dem israelischen Kabinett, laut denen Premierminister Benjamin Netanjahu entgegen der Ankündigung seines Verteidigungsministers befohlen haben soll, dass humanitäre Hilfe nach Gaza geschickt werde. Es sollen auch Gespräche über »externe Akteure« geführt worden sein, die Feldspitäler in Gaza errichten wollten, wie sie etwa Jordanien unterhält. Auch ein Krankenhausschiff sei im Gespräch gewesen.

Unterdessen ging das Blutvergießen in Gaza weiter. Nach einem Panzerangriff auf ein überfülltes UN-Bildungszentrum im Süden des Küstenstreifens ist die Opferzahl am Donnerstag auf zwölf geklettert. 75 Menschen seien verletzt worden, teilte das UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA mit.

Seit Oktober hat Israel in Gaza über 25.000 Menschen, mehr als ein Prozent der Bevölkerung, getötet und etwa zwei Millionen vertrieben; Hunger grassiert. Die israelische Armee hat am Donnerstag weitere Einwohner der Stadt Khan Junis zur Flucht aufgerufen. Aus vier Stadtvierteln sollten sich die Menschen ans Mittelmeer begeben. Die UNO bemängelt allerdings, es gebe keine sicheren Gebiete mehr. Ein Entkommen aus Gaza gibt es nicht.