Melbourne. Dajana Jastremska hat als erste ukrainische Qualifikantin seit 46 Jahren das Halbfinale der Australian Open erreicht. Die 23jährige aus Odessa bezwang am Mittwoch in Melbourne die ungesetzte Tschechin Linda Nosková mit 6:3, 6:4.

Nach nur 1:19 Stunden Spielzeit nutzte die 93. der Weltrangliste in der Rod Laver Arena ihren ersten Matchball zum Sieg. Im Halbfinale trifft sie auf die an Position zwölf gesetzte Zheng Qinwen aus China. Die 21jährige besiegte am Abend die Russin Anna Kalinskaja 6:7 (4:7), 6:3, 6:1 und zog ebenfalls zum ersten Mal in das Halbfinale eines Major-Turniers ein.

In der Herrenkonkurrenz hat Alexander Zverev das Halbfinale erreicht. Er gewann am Mittwoch gegen Wimbledon-Champion Carlos Alcaraz mit 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4. In der Rod Laver Arena verwandelte Zverev gegen den spanischen Weltranglistenzweiten nach 3:06 Stunden seinen ersten Matchball. Er nahm damit auch Revanche für die klare Niederlage im Viertelfinale der US Open im vergangenen Jahr.

Im Halbfinale am Freitag bekommt es Zverev mit seinem Erzrivalen Daniil Medwedew zu tun. Der Russe hatte zuvor in seinem Viertelfinale den Polen Hubert Hurkacz mit 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 niedergerungen und damit zum dritten Mal in Melbourne das Halbfinale erreicht. 2021 und 2022 stand er am Yarra River sogar im Finale, musste sich aber erst Novak Đoković und dann Rafael Nadal geschlagen geben. Im anderen Halbfinale treffen Titelverteidiger Đoković und der Italiener Jannik Sinner aufeinander. (dpa/jW)