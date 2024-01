Vincenzo Orlando/IMAGO/IPA Sport Jetzt schon wieder zu Hause: Gute-Laune-Garanten aus Island

Das erste Mal, dass das dänische Dynamit nicht zündete: Am Dienstag ließ der amtierende Weltmeister bei der Europameisterschaft im Herrenhandball Punkte liegen. Gegen Slowenien verlor die Mannschaft von Nikolaj Bredahl Jacobsen im letzten Spiel der Hauptrunde mit 25:28 (14:17). Eine verkraftbare Niederlage: Die Dänen waren bereits fürs Halbfinale qualifiziert, auch der Gruppensieg und damit die Paarung mit dem Zweiten der Gruppe B war ihnen nicht mehr zu nehmen.

Dementsprechend locker ließen es die Dänen angehen, schonten ihr Spitzenpersonal weitgehend und ließen auch nach kurzem Aufbäumen nach der Halbzeitpause – durch eine starke Torwartleistung von Emil Nielsen (FC Barcelona) angefacht – wieder nach und gaben das Spiel erneut aus der Hand. Slowenien wird damit Gruppendritter und darf sich am Freitag nachmittag in Köln im Spiel um Platz fünf beweisen.

Den Dänen folgen die Schweden als Gruppenzweite ins Halbfinale. Auch das keine Überraschung. Die Titelverteidiger hatten zwar im Hauptrundenspiel gegen die Niederlande ihre liebe Müh (29:28; 15:15). Danach schienen jedoch sogar die übermächtigen Dänen schlagbar – am Freitag hieß es in Hamburg nach kniffligen Schiedsrichterentscheidungen in der letzten Minute 27:28 (15:17). Schweden wird im Semifinale am frühen Freitag abend auf den eindeutig schwersten Gegner der anderen Hauptrundengruppe treffen: Frankreich. Zur Vorbereitung auf die Partie ließen sich die zum Zeitpunkt bereits als Gruppenzweite feststehenden Skandinavier am Dienstag von den schon ausgeschiedenen Norwegern ordentlich verwamsen und verloren mit 23:33 (12:15).

Spannender geht es dagegen in der anderen Hauptrundengruppe zu, deren letzter Spieltag am Mittwoch nach Redaktionsschluss stattfand: Olympiasieger Frankreich kann der Gruppensieg zwar nicht mehr genommen werden, dafür haben mit Deutschland, Österreich und Ungarn gleich drei Teams die Chance auf das Erreichen der nächsten Runde. Die Mittelmächte von einst duellieren sich aus der Ferne: Ungarn hat zwar als Vierter und durch die verlorenen direkten Duelle die schlechteste Ausgangslage, hat mit Frankreich aber einen Gegner vor der Brust, der auf Schonung bedacht sein könnte. Derweil könnte es den Isländern gegen Österreich und den Kroaten gegen die DHB-Auswahl um versöhnliche Turnierabschlüsse gehen.

Kurios allerdings die verzwickte Ausgangslage in Sachen Olympiaqualifikation für die Pariser Spiele in diesem Sommer: Als Neunter der WM 2023 hätte Kroatien ein objektives Interesse daran, dass eine Mannschaft das Halbfinale erreicht, die bei der Weltmeisterschaft besser abgeschlossen hat, um noch an einem Qualifikationsturnier teilnehmen zu können. Das wären entweder die Deutschen, die im Januar Fünfter wurden, oder Ungarn (8.), nicht aber Österreich, die nicht an der WM teilnahmen. Da die Dänen als amtierende Weltmeister und Frankreich als Gastgebernation bereits qualifiziert sind, würde ein Olympiaticket an die Bronzemedaillengewinner weitergegeben, vorausgesetzt, die Favoriten bestreiten das Endspiel am Sonntag in Köln.

Das deutsche Team des isländischen Trainers Alfreð Gíslason täte allerdings gut daran, nicht auf diesen Widerspruch zu setzen, sondern an die verbesserte Leistung gegen Ungarn am Montag (35:28; 18:17) anzuknüpfen, nachdem man sich zwei Tage zuvor nach eklatant schwacher Offensivleistung zu einem Unentschieden gegen Österreich (22:22; 11:12) gehangelt hatte.

Abseits des Parketts vermisst man nach Ausscheiden der Faröer Inseln bei ihrer ersten Europameisterschaftsteilnahme in der Vorrunde die angereisten zehn Prozent der Schafsinselbevölkerung, die von den Tribünen aus für ordentlich Stimmung gesorgt hatten. Nach den Platzierungsspielen wurden die Faröer 20. von 24 Teams.

Ruhiger ist es wohl auch geworden, weil sich Bundesregierungsmitglieder wie Olaf Scholz (SPD), Nancy Faeser (SPD) und Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) nicht mehr in den Hallen blicken lassen, nachdem sie zur Begrüßung ausgebuht wurden. Peinlicher wurde es, als vergangenen Donnerstag beim Spiel der Isländer gerade gegen das Gastgeberland die Hymne der Nordeuropäer beim ersten Durchlauf im Vorspulmodus abgespielt wurde; und ekliger war es beim umkämpften Duell zwischen Frankreich und Kroatien (34:32; 18:18) gleichen Tags, in dessen Verlauf kroatische Fans gegnerische Spieler mit Bechern bewarfen und rassistisch beleidigten.