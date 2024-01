Der Film »Anatomie eines Falls« der französischen Regisseurin Justine Triet ist einer der Favoriten für die Césars, die nationalen Filmpreise Frankreichs. Er wurde in insgesamt elf Kategorien nominiert, darunter als bester Film, wie die César-Filmakademie am Mittwoch mitteilte. Der Film handelt von einer deutschen Schriftstellerin, die verdächtigt wird, ihren Mann ermordet zu haben. Auch Hauptdarstellerin Sandra Hüller wurde für ihre Rolle nominiert. »Perfect Days« von Wim Wenders hat Chancen auf eine Auszeichnung als bester ausländischer Film. In derselben Kategorie ist unter anderem auch das Drama »Oppenheimer« von Christopher Nolan nominiert. Dieser bekommt bei der Vergabezeremonie am 23. Februar auch den Ehren-César überreicht. (dpa/jW)