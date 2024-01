Seacia Pavao/FOCUS FEATURES LLC Geschichtslehrer sind mitunter rechthaberisch und unbeliebt: Paul Giamatti als Paul Hunham

Der rettende Hubschrauber wirbelt bei seiner Landung mächtig Schnee auf. Doch alles verläuft reibungslos. Vier Jungen, Internatsschüler der altehrwürdigen Barton Academy, stürmen mit ihren Reisetaschen aus dem mondänen Backsteingebäude in den Helikopter – und ab geht’s. Zurück bleiben auf dem Campus über die gesamten Weihnachtsferien nur die Köchin Mary (Da’Vine Joy Randolph), der unbeliebte Geschichtslehrer Paul Hunham (Paul Giamatti) und Angus (Dominic Sessa), der im Gegensatz zu seinen vier Schulkameraden nicht die Erlaubnis der Eltern erhalten hat, die schlimmste Zeit des Jahres (die anderen 200 Schüler sind über Weihnachten zu Hause) auf einer schuleigenen Skihütte zu verbringen. Angus hat mehrmals versucht, seine Mutter anzurufen, um die Erlaubnis einzuholen, aber niemand hat abgenommen: verständlich im Weihnachtsstress. E-Mail und SMS gab es 1970 noch nicht. Dafür aber Cordhosen, lange Haare und viel Musik von Cat Stevens. Und den Vietnamkrieg. Der Sohn der Köchin Mary, der als Schüler die Barton Academy absolviert hatte, war in Vietnam. Die Army hätte danach seinen Collegebesuch finanziert. Hätte.

Das klingt vielleicht ein bisschen so, als ob sich der Zuschauer nun aussuchen könnte, welcher der drei Charaktere der bedauernswerteste ist. Doch es ist alles ganz anders. »The Holdovers« ist ein durchweg sehr lustiger Film, wobei jeder der flotten Sprüche perfekt in die Handlung eingewoben ist und als verständliche Reaktion des Charakters erscheint: »Ich dachte, alle Nazis würden sich in Argentinien verstecken«, knallt der aufgebrachte Angus seinem Lehrer an den Kopf, nachdem der ihn wegen einer Nichtigkeit reglementieren wollte. Mehr als ihre Schlagfertigkeit fasziniert uns an den dreien die Tapferkeit. Sie versuchen, trotz aller Schicksalsschläge, den Kopf oben zu behalten, fordern sich notfalls gegenseitig dazu auf. Dafür lieben wir sie.

Es zeichnet sich schon jetzt sehr deutlich ab, dass der Film abgehen wird wie Santa Claus auf seinem Rentierschlitten; auch ich bin hin und weg. Und da ihn sowieso alle sehen werden, lassen wir ab jetzt mal den Inhalt beiseite und widmen uns den Fragen, die sich beim Schauen aufdrängen.

Erstens: Warum 1970? In den zahllosen Interviews, die Regisseur Alexander Payne bereits gegeben hat, tauchen zwei Begründungen auf. Der 1961 geborene Payne, der sich als »filmverrückten Teenager« beschreibt, spürt noch immer das Verlangen, die Art von Filmen zu drehen, die ihn damals so fasziniert hat. Eine andere Erklärung ist die, dass sich Payne und Drehbuchautor David Hemingson darin einig waren, die Geschichte an einer reinen Jungenschule spielen zu lassen, die es nun nicht mehr gibt.

Nächste Frage: Warum haut uns das Setting so vom Hocker? Fast ein Jahr lang wurde ganz Neu England nach der passenden Schule abgesucht. Schließlich kamen fünf in die engere Auswahl. Entschieden hat man sich für alle. Die Turnhalle von hier, die Cafeteria von da und die Kirche von noch woanders und so weiter. Und auch bei der Lösung des Besetzungsproblems wurde auf die Lehranstalten zurückgegriffen. Nach 800 Bewerbungen auf die Rolle des von seinen Eltern abgeschobenen Angus, von denen sich nicht eine als geeignet erwiesen hatte, rief Regisseur Payne in seiner Verzweiflung die Leiter der Theaterkurse an den fünf Internatsschulen an. In einer Antwort hieß es: »Wir hätten da jemanden.« Auf diesem Weg stieg Dominic Sessa mit in den Schlitten, was der Regisseur angesichts des perfekten Spiels des Newcomers als »kleines Wunder« bejubelt.

Vorletzte Frage: Wie kam der Regisseur überhaupt auf den Stoff? Bei der ewigen Suche nach neuen Inspirationen stieß er auf einen französischen Film aus dem Jahr 1935. In »Melusse« von Marcel Pagnol müssen ein Lehrer und ein Schüler, die sich hassen, ebenfalls zu zweit Weihnachten überstehen. Als Payne an Drehbuchautor Hemingson mit der Idee herantrat, fragte der alte Sitcom-Löwe als erstes: »Und wer kocht für die beiden?«