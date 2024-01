Emmanuele Contini/IMAGO Soziale Lösungen statt Polizeimaßnahmen: Das fordern auch Anwohner des Görlitzer Parks (Berlin, 8.8.2023)

Ein Besuch des Berliner Senats im Görlitzer Park in Kreuzberg traf am Dienstag auf Protest. Die Gruppen »Bizim Kiez« und »Wrangelkiez United« hatten dazu aufgerufen. Die CDU/SPD-Regierung erwägt, den Park mit Verweis auf Drogen- und sonstige Kriminalität zu umzäunen und nachts zu schließen. Sie aber forderten dort, den »Görli« offenzuhalten. Was war los?

Wir haben ihnen den Ausflug vermiest. Wir sind stolz darauf, dass wir kurzfristig, in nur einer Woche, mehr als 400 Anwohnerinnen und Anwohner mobilisieren konnten, um dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner von der CDU, der Bürgermeisterin Franziska Giffey von der SPD und ihrer Entourage Paroli zu bieten. Das zeigt, wie groß die Empörung über die Pläne des Senats zur zeitweisen Schließung des Parks ist. Wir wollen uns das 14 Hektar große Naherholungsgebiet nicht wegnehmen lassen. Die Nachbarschaft hat es sich in den 1980er Jahren erkämpft. Damals war der Boden des ehemaligen Bahnhofsgeländes ölverseucht, Schrott lag herum. Hätten die Aktiven nicht selbst Hand angelegt, den Boden abgetragen und so weiter, hätten sich CDU und SPD damals mit Autobahnbauplänen durchgesetzt. In Kreuzberg leben viele Menschen auf engstem Raum zusammen, der Bezirk hat den geringsten Anteil an öffentlichen Grünflächen. Spandau, wo Wegner wohnt, hat wesentlich mehr davon. Die Menschen in Kreuzberg, die keine eigene Villa oder Datsche haben, brauchen ihren Park.

Wie haben die Regierenden auf den Protest reagiert?

Sie waren not amused und hatten offenbar nicht erwartet, dass so viele Menschen von unserer Kundgebung auf sie zukamen. Sprechchöre wie »Der Görli bleibt auf!«, »Unser Park, unsere Regeln, verpisst euch« oder »Soziale Lösungen für soziale Probleme« waren zu hören.

Wie würden Sie die aktuelle Lage im Park beschreiben?

Ja, es gibt dort Drogenkonsum und -verkauf. Armut und Verelendung, insbesondere Obdachlosigkeit, haben in den letzten Jahren massiv zugenommen. Viele Menschen haben weder eine Wohnung noch eine Beschäftigung. Zudem gab und gibt es dort Fälle von sexueller Belästigung und Gewalt. Ein Zaun um den Park löst jedoch keines der Probleme. Es ist auch keine Lösung, den Park manipulativ als »Angstraum« darzustellen. Denn der Alltag ist durchwoben davon. Schließt man den Park, werden sich die Probleme noch mehr in die Straßen und Hinterhöfe des Bezirks verlagern. Seit einiger Zeit arbeitet Wegner gezielt mit Fake News, um mehr Zustimmung für seine längst gescheiterte Law-and-Order-Politik zu bekommen.

Welchen Ansatz halten Sie für sinnvoll?

Drogenprobleme haben wir im gesamten Kiez. Es fehlen Präventionsansätze, damit Menschen weder Drogen konsumieren noch verkaufen müssen. Manche gehen dieser illegalen Beschäftigung nach, weil sie keine Arbeitserlaubnis haben. Konsumräume, Unterkünfte und aufsuchende Sozialarbeit fehlen. Der Zugang zu Anlaufstellen und Schlafplätzen muss gesichert werden. Zwar gibt es Projekte, die gute Arbeit machen, sie sind jedoch unterfinanziert und personell unterbesetzt. Die Arbeit des Personals muss langfristig angelegt erfolgen, nicht immer nur befristet. Gegen die zunehmende sexuelle Gewalt braucht es mehr Gewaltschutzambulanzen und Frauenhäuser. Doch statt dessen besteht die Gefahr, dass der Senat hier kürzt, um seine repressiven Programme auszubauen.

Was bedeutet das für den Park?

Der Park muss im Gegenteil mehr geöffnet werden für alle Menschen im Viertel, lebenswerter gemacht werden. Damit sie sich dort vom Alltagsstress erholen können. Man kann die bereits vorhandene Mauer in Teilen abbauen und verbleibende dunkle Ecken beleuchten. Man könnte das Sportangebot weiter ausbauen; ein Nachbarschaftscafé eröffnen, wo Menschen sich ohne Konsumzwang treffen können; Veranstaltungsorte schaffen, wo musiziert oder diskutiert werden kann. Der Park darf nicht weiter vermüllen. Der Senat aber will kostenintensive Überwachungsanlagen und Polizeieinsätze sowie allein 1,9 Millionen Euro in den Bau einer Mauer, ergänzende Zäune und verschließbare Tore stecken. Dieses Geld wäre statt dessen für soziale Zwecke dringend erforderlich.