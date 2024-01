Ibraheem Abu Mustafa/REUTERS Ein sicheres Zuhause gibt es für die Kinder Gazas nicht mehr (Rafah, 22.1.2024)

Deutliche Worte von UN-Generalsekretär António Guterres am Dienstag vor dem UN-Sicherheitsrat: »Die letzten 100 Tage waren für die palästinensische Zivilbevölkerung in Gaza herzzerreißend und katastrophal. Mehr als 25.000 Menschen, vor allem Frauen und Kinder, wurden Berichten zufolge bei Operationen der israelischen Streitkräfte getötet. Mehr als 60.000 weitere Menschen sollen verletzt worden sein. In den vergangenen Tagen hat sich die Militäroffensive in Khan Junis verschärft, was zu zahlreichen weiteren Todesopfern geführt hat.« Doch trotz dieses Appells vor dem »mächtigsten« Gremium der Weltgemeinschaft, gingen die Bombardements im Süden der Enklave auch am Mittwoch mit unverminderter Härte weiter. Hunderttausende Vertriebene sind dort auf der verzweifelten Suche nach Sicherheit untergekommen, während israelische Panzer die zerstörte Stadt durchfurchen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden allein innerhalb von 24 Stunden 210 Palästinenser getötet.

Am Dienstag hatte Israels Militär erneut Evakuierungsbefehle für mehrere Stadtteile in Khan Junis über soziale Netzwerke verbreitet, wie Reuters meldete – auch das ist symptomatisch für eine zynische Kriegsstrategie, die Zivilisten vorgeblich schützen will. Denn erst am Mittwoch meldete die Palästinensische Telekommunikationsgesellschaft (Paltel) die schrittweise Wiederaufnahme der Dienste in mehreren Gebieten des Gazastreifens an, nachdem diese drei Tage lang vollständig unterbrochen waren: zum zehnten Mal seit Beginn des Kriegs am 7. Oktober. Etwa 88.000 Einwohner plus schätzungsweise 425.000 Binnenvertriebene leben in dem zu evakuierenden Gebiet, viele Möglichkeiten zur Flucht bleiben nicht. Das Militär riegelte auch die Hauptstraße ab, die in das weiter im Süden gelegene Rafah an der Grenze zu Ägypten führt – dort sind bereits mehr als die Hälfte der insgesamt 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens zusammengepfercht. Wie es weiter vom UN-Nothilfebüro OCHA hieß, befinden sich in dem betroffenen Gebiet zudem drei Krankenhäuser, »was fast 20 Prozent der verbleibenden teilweise funktionierenden Krankenhäuser im gesamten Gazastreifen entspricht«. Die Weltgesundheitsorganisation ergänzte am Mittwoch: »Die Situation der Krankenhäuser in Khan Junis ist katastrophal und unbeschreiblich.« Sie wies darauf hin, dass Hunderttausende von Zivilisten im nördlichen Gazastreifen wie auch im gesamten Gebiet nach wie vor keine Hilfe erhalten.

Die Hilfsorganisation Action Aid prangerte ebenfalls an, dass essentielle Unterstützung mit Essen und medizinischen Gütern nicht in das abgeriegelte Gebiet gelange: »Zu den Gegenständen, die bei den Inspektionen zurückgewiesen wurden, gehören Sauerstoffflaschen und Anästhetika für Krankenhäuser, die für die bei Luftangriffen Verletzten lebenswichtig sind, darunter die durchschnittlich zehn Kinder, denen jeden Tag ein oder beide Beine amputiert werden müssen.« Es werde von israelischer Seite verhindert, dass Steinobst eingeführt wird, mit der Begründung, dass die Steine als Geschosse oder zum Pflanzen von Bäumen verwendet werden könnten – »obwohl eine Hungersnot droht«.

Unterdessen gehen die Verhandlungen um eine Feuerpause weiter. Es gebe Fortschritte beim Ringen um eine Einigung, berichtete Reuters unter Berufung auf mehrere Quellen. Demnach seien sich Israel und die Hamas im Prinzip einig, dass ein Austausch von israelischen Geiseln gegen palästinensische Gefangene während eines einmonatigen Waffenstillstands stattfinden könnte. Eine Einigung werde jedoch durch Meinungsverschiedenheiten beider Seiten über die Frage, wie der Gazakrieg dauerhaft beendet werden kann, aufgehalten. Zwei ägyptische Sicherheitsquellen sagten der Agentur, es werde daran gearbeitet, die Hamas davon zu überzeugen, einen einmonatigen Waffenstillstand zu akzeptieren, dem ein dauerhafter Waffenstillstand folgen soll. Die Hamas verlange jedoch Garantien für die Durchführung der zweiten Phase der Vereinbarung, um der ersten Waffenruhe zustimmen zu können, so die Quellen. Worin diese Garantien bestehen könnten, sagten sie nicht.