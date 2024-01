Kacper Pempel/REUTERS Noch ohne Kamiński und Wąsik: Das polnische Parlament bei seiner ersten Sitzung (Warschau, 13.11.2023)

Der polnische Staatspräsident Andrzej Duda hat die seit zwei Wochen inhaftierten Exminister Mariusz Kamiński und Maciej Wąsik am Dienstag erneut begnadigt. Die Entscheidung wurde am späten Nachmittag bekanntgegeben, noch am Abend konnten die beiden PiS-Politiker die Haftanstalten verlassen. Vor den Toren wurden sie von mehreren hundert Anhängern begrüßt. Justizminister Adam Bodnar hatte in einem für Duda angefertigten Rechtsgutachten gegen eine vorzeitige Freilassung votiert, weil die Grundvoraussetzung für eine Begnadigung, die Einsicht in das Verwerfliche des bestraften Handelns, bei Kamiński und Wąsik fehle. Duda war in seiner Entscheidung nicht an dieses Gutachten gebunden. Vor einigen Tagen hatte PiS-Chef Jarosław Kaczyński dagegen Duda in eher beiläufigem Ton aufgefordert, »voranzumachen« und die beiden zügig zu begnadigen, anstatt auf die Akten des Verfahrens und das Gutachten des Justizministers zu warten.

Kamiński und Wąsik waren im Dezember in zweiter Instanz rechtskräftig zu jeweils zwei Jahren Haft wegen Machtmissbrauch, Urkundenfälschung und anderer Delikte bestraft worden. Beide Gerichtsinstanzen hielten es für erwiesen, dass die beiden als Geheimdienstchefs im Jahre 2006 eine »Grundstücksaffäre« fabriziert hatten, um dem damaligen Koalitionspartner der PiS, dem Bauernpolitiker Andrzej Lepper, Korruption bei der Umwidmung von landwirtschaftlichen Böden in Bauland anhängen zu können. Dieser Nachweis gelang aber nicht. Lepper war von bis heute unbekannter Seite vorgewarnt worden und ließ daraufhin die Koalition mit der PiS platzen.

Präsident Duda begründete die Begnadigung im wesentlichen mit den angeblichen Verdiensten von Kamiński und Wąsik bei der Korruptionsbekämpfung. Ihnen sei es zu verdanken, dass die Korruption in Polen heute wesentlich niedriger sei als zu Beginn des Jahrhunderts. Damit seien sie auch Angehörigen der damaligen und heutigen Eliten zu nahe getreten und aus diesem Grund hätten diese Kamiński und Wąsik verurteilen lassen. Als zweites Argument führte Duda humanitäre Gründe für eine Freilassung an: Beide Gefangenen hatten sofort nach Haftantritt einen Hungerstreik begonnen. Mit diesem Argument umschiffte Duda rhetorisch ein Problem: Er hatte Kamiński und Wąsik bereits direkt nach seinem Amtsantritt 2015 einmal begnadigt – damals aber nach Auffassung der meisten Juristen in Polen rechtlich unwirksam, weil das Urteil der ersten Instanz noch nicht rechtskräftig war.

In der nächsten Episode der Politkomödie steht Polen jetzt eine Auseinandersetzung über die Frage bevor, ob Kamiński und Wąsik ihre Parlamentsmandate zurückerhalten. Sie waren mit der Rechtskraft des zweiten Urteils automatisch erloschen. Das ergibt sich aus dem polnischen Wahlgesetz, wonach für eine vorsätzlich begangene Tat rechtskräftig verurteilte Personen keine Abgeordneten sein dürfen. Die Probe darauf, ob diese Rechtsauffassung sich durchsetzen lässt, kann schon am Donnerstag kommen. Dann wollen Kamiński und Wąsik zur Sejm-Sitzung erscheinen. Justizminister Adam Bodnar versuchte, einen für beide Seiten gesichtswahrenden Ausweg zu skizzieren. Er sagte am Dienstag abend, die Sejm-Mandate der beiden Politiker seien erloschen, es stehe ihnen aber frei, bei künftigen Wahlen wieder zu kandidieren. Im Juni wird das Europaparlament neu gewählt. Mit entsprechend aussichtsreichen Listenplätzen der PiS hätten beide gute Chancen, nach Brüssel gehen zu können.

Politiker der regierenden liberalen Koalition reagierten schmallippig auf die erneute Begnadigung von Kamiński und Wąsik. Ministerpräsident Tusk schrieb auf X, der Präsident habe sein Gnadenrecht ausgeübt, diesmal auf korrekte Weise. Mehr gebe es dazu nicht zu sagen. Der Hauptteil der Empörung der Regierungsparteien konzentrierte sich auf Staatspräsident Andrzej Duda: Er habe »sein Amt kompromittiert« und sich erneut als Parteisoldat der PiS erwiesen. Auf Seiten der PiS dominierte Erleichterung, da die »Barbaren« des »Tusk-Regimes« sich nicht hätten durchsetzen können.