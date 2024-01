Frank Rumpenhorst/dpa Laut Experten braucht es mehr als 20 Milliarden Euro, um Kinderarmut in Deutschland wirksam zu bekämpfen

Der Streit um die von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) geplante Erhöhung des Kinderfreibetrags geht in die nächste Runde. Unmittelbar nach Lindners Ankündigung, den Freibetrag rückwirkend zum 1. Januar von 6.024 auf 6.612 Euro des zu versteuernden Jahreseinkommens anzuheben, hatten sich Politiker von SPD und Bündnis 90/Die Grünen kritisch geäußert. Bei einer Erhöhung des Kinderfreibetrags müsse gleichzeitig das Kindergeld angehoben werden, sagten sie. Der Finanzminister hat das aber nicht vor.

Seit Anfang 2023 liegt das Kindergeld bei 250 Euro pro Kind. Die Leistung muss beantragt werden und geht an Eltern mit kleinen und mittleren Einkommen, die weit von den Steuersätzen entfernt bleiben, die den Spitzenverdienern als Freibetrag angerechnet werden. Einige Sozialdemokraten und Grüne forderten eine Erhöhung des Kindergeldes, um die Schere zwischen Arm und Reich nicht noch weiter zu öffnen. Dem schlossen sich jetzt Vertreter verschiedener Sozialverbände an.

Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Ulrich Schneider, forderte am Mittwoch eine Erhöhung des Kindergeldes auf zunächst 300 und perspektivisch 377 Euro. Damit würden die Bezieher dieser Leistung den Beziehern des Kinderfreibetrags gleichgestellt, der zu einer monatlichen Entlastung von 377 Euro führe, sagte Schneider dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Es sei ungerecht, wenn Spitzenverdiener noch stärker entlastet würden, »während Familien mit mittlerem und niedrigem Einkommen leer ausgehen«. Auch die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, wies am Mittwoch auf die Ungerechtigkeit hin. »Sollte der Freibetrag steigen, müsste also auch das Kindergeld steigen«, sagte sie dem RND. Jedes Kind in der Bundesrepublik müsse dem Staat gleich viel wert sein, ergänzte die Vorstandsvorsitzende des Sozialverbands Deutschland, Michaela Engelmeier.

Der finanzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Michael Schrodi, der Lindners Plan am Wochenende abgelehnt hatte, präsentierte einen eigenen Vorschlag: Wenn die Steuererleichterungen für Spitzenverdiener teilweise zurückgenommen würden, könne mit dem Geld das Kindergeld erhöht werden. »Die starken Schultern können zugunsten der Mitte der Gesellschaft stärker belastet werden«, sagte er dem RND.

VdK-Präsidentin Bentele und der Bundesgeschäftsführer des Kinderschutzbundes, Daniel Grein, betonten darüber hinaus die Notwendigkeit eines »Systemwandels« bei den staatlichen Leistungen für Familien. »Echte Gerechtigkeit« könne nur eine Kindergrundsicherung bringen, die das Nebeneinander von Kinderfreibetrag, Kindergeld und Sozialleistungen beende. Im Referentenentwurf des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 10. November 2023 zur Einführung einer Kindergrundsicherung ab dem 1. Januar 2025 ist von einer Abschaffung des Kinderfreibetrags für Reiche allerdings keine Rede. Der Entwurf aus dem Haus von Ministerin Elisabeth Paus (Bündnis 90/Die Grünen) sieht vor, bestehende Leistungen für Familien mit kleineren Einkommen und im Bürgergeldbezug zusammenzuführen. So soll die Kindergrundsicherung aus drei Elementen bestehen: einer Kindergarantie anstelle des Kindergeldes, einem einkommensabhängigen und altersgestaffelten Kinderzuschlag sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe. Dies würde dazu beitragen, »das Existenzminimum eines Kindes zu sichern«, heißt es auf der Webseite des Ministeriums.

Wie das die Situation armer Familien verbessern soll, bleibt unklar, hatte doch Lindner bereits bei der Diskussion über die Kindergrundsicherung im vergangenen Jahr die Mittel dafür drastisch gekürzt. Der Sozialverband Deutschland wies bei einer Anhörung zum Gesetzentwurf im Deutschen Bundestag im November zudem darauf hin, dass von den insgesamt 2,4 Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung im Jahr 2025 fast ein Viertel für Verwaltungskosten aufgewendet würden. Ministerin Paus hatte noch im September einen Betrag von 3,5 Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung im Jahr 2025 genannt. Laut Armutsforscher Christoph Butterwegge braucht es mehr als 20 Milliarden Euro, um Kinderarmut in Deutschland wirksam zu bekämpfen.