Martin Schutt/dpa Bis Montag wollen sie die Arbeit niederlegen, wenn sich der Bahnkonzern nicht bewegt (Erfurt, 24.1.2024)

Der bisher längste geplante Streik der GDL bei der Deutschen Bahn (DB) legte am Mittwoch erfolgreich den Bahnverkehr lahm. Nachdem am frühen Mittwoch morgen der Personenverkehr in den Ausstand getreten war, brachte die DB nur rund 20 Prozent der Züge auf die Strecke. Auch der europäische Güterverkehr »über die Alpen, Polen oder nach Skandinavien sowie die Seehäfen in Holland oder Belgien sind betroffen«, teilte die Bahn am Mittwoch mit. Selbst die Industrielobby war vom erneuten Arbeitskampf der Lokführer beeindruckt: »Produktionsausfälle, Drosselungen und Stillstand« bei Industriebetrieben infolge des für sechs Tage geplanten Ausstands machten eine Schadenshöhe »von insgesamt bis zu einer Milliarde Euro nicht unrealistisch«, erklärte die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Tanja Gönner.

Die Wirksamkeit des vierten Streiks der Lokführer in der aktuellen Tarifrunde ruft Forderungen von Kapitalvertretern nach einer Beschränkung auf den Plan. »Eine Gesellschaft kann nur erfolgreich sein, wenn jeder seine Rechte auch verantwortungsbewusst wahrnimmt«, verschwurbelte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Mittwoch im Deutschlandfunk seine Forderung nach Begrenzung des in seinen Augen »inakzeptablen« Streiks. Die am Montag mit einem Festakt an den Start gegangene DB-Infrastrukturtochter »InfraGO« lobte der Minister als »klarere Trennung zwischen Netz und Betrieb« und als »Veränderung des gesamten Sanierungskonzeptes der Bahn«.

Wie Wissing will auch die Unions-»Opposition« eine Mediation oder Schlichtung von oben. Ausstände bei »kritischer Infrastruktur« sollten mindestens eine Woche im Voraus angekündigt, zeitlich begrenzt und nur nach erfolgloser Schlichtung erlaubt sein, forderte etwa CSU-Generalsekretär Martin Huber. Während sich die DB-Konzernspitze zuletzt fünf Millionen Euro Boni genehmigte, versucht sie, der GDL die Tariffähigkeit abzusprechen. Diese konnte dagegen mit 18 Bahngesellschaften Tarifabschlüsse erzielen und stellte die dortigen Arbeitskampfmaßnahmen daraufhin ein. Für diesen Donnerstag rufen die Lokführer in Erfurt, Halle (Saale), Hamburg, Nürnberg und Stuttgart zu Protestkundgebungen auf.

Streitpunkt ist weiterhin die von der GDL erhobene Kernforderung: Arbeitszeitverkürzung für Schichtarbeiter auf 35 Wochenstunden bei vollem Lohn. Die jüngste DB-Offerte, eine schrittweise Verringerung auf 37 Stunden, wies die Gewerkschaft am Mittwoch als »Scheinangebot« zurück: Die angebotene Wochenarbeitszeit gelte nicht für Schichtarbeiter und nur, wenn das »Fahrpersonal« sich bereit erkläre, auf eine Entgelterhöhung ab Januar 2026 zu verzichten. Dem »Etikettenschwindel« setzten die Eisenbahner in einem Schreiben an den Konzern konkretisierte »Lösungsvorschläge« entgegen, die neben einem Plan zur schrittweisen Absenkung der Arbeitszeit bis zum Jahr 2028 Wahlmodelle zur flexiblen Wochenarbeitszeitgestaltung für die Beschäftigten vorsehen. Die DB wies dies lapidar als »Wiederholung altbekannter Maximalforderungen« zurück.