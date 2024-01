Leo Claudio De Petris /imago/Pacific Press Agency »Faschisten des dritten Jahrtausends«: Anhänger von »Casa Pound« ziehen durch Rom (21.5.2016)

Als Sie 2019 als erste schwarze Frau für das Bürgermeisteramt von Florenz kandidierten, gelang es Ihnen, mehrere Listen zu vereinigen, so dass sich die radikale Linke gesammelt zur Wahl stellte. Wie haben Sie das geschafft?

Es waren die verschiedenen Parteien, die mich als ihre gemeinsame Kandidatin ins Rennen schickten. Sie dachten, ich könnte sie vereinen. Als politische Aktivistin war ich nämlich immer dabei, wenn eine der Parteien eine Demonstration veranstaltete. Dort meldete ich mich zu Wort, auch wenn ich nicht zur jeweiligen Partei gehörte. Ich muss nicht jedem Punkt zustimmen, um eine Kraft zu unterstützen. Auch heute bin ich bei keiner Partei Mitglied.

Welche Parteien beteiligen sich an dem Bündnis?

Unsere linke Koalition Sinistra Progetto Comune kam bei den Wahlen auf 7,29 Prozent. Damit haben wir zwei Sitze im Stadtrat erlangt. Zudem sind wir in den fünf Verwaltungsbezirken von Florenz mit Gemeinderäten der unterschiedlichen Parteien präsent. Es ist für die Linke in Italien sehr ungewöhnlich, dass wir hier so zusammenarbeiten. Wir sind ein Experiment.

Sie sind im Menschenrechtsausschuss, im Ausschuss für wirtschaftliche Entwicklung sowie im Sport- und Kulturausschuss. Warum so verschiedene Felder?

Um Antworten geben zu können, ist es wichtig, Konflikte und Probleme vernetzt zu denken. Nehmen wir zum Beispiel das Recht auf eine Wohnung, dieses geht einher mit dem Recht, nicht diskriminiert zu werden. Es gibt viele Fälle, in denen Menschen alle Voraussetzungen erfüllen, eine Wohnung zu mieten, aber die Eigentümer wollen keine Ausländer. Oft ist das sogar völlig legal. Den Betroffenen werden zwei Rechte auf einmal verwehrt, also muss man diese Rechte zusammendenken.

In einem Interview sagten Sie einmal, dass die Linke zu entspannt sei und forderten eine demokratische Revolution. Wo stehen wir heute?

Wir schreiten in Richtung Faschismus. Wenn in Italien Faschisten den »Römischen Gruß« zeigen, hat das keine Konsequenzen und wird mit Meinungsfreiheit begründet. In der Nähe meines Wohnortes hat die »Casa Pound«, eine Bewegung, die sich »Faschisten des dritten Jahrtausends« nennen, einen Raum eröffnet. Die »Casa Pound« ist für das Massaker auf der Piazza Dalmazia verantwortlich, als 2011 der Faschist Gianluca Casseri auf schwarze Menschen schoss. Er tötete zwei Senegalesen und verletzte einen weiteren schwer.

Kann man mit den Parteien der Mitte zusammen gegen den Faschismus stehen?

Mittlerweile ist es so, dass selbst diejenigen, die vorher gegen die Rechten waren, ihre Standards senken. Statt gegen die Rassisten zu argumentieren, bedienen sich auch die Parteien der Mitte rassistischer Diskurse. Auch die Partito Democratico beruft sich auf Statistiken, die angeblich zeigen würden, dass jetzt mehr Menschen migrationskritisch eingestellt seien als vorher. Sie haben alle völlig den Blick dafür verloren, dass mehr Menschen, die finden, dass es zu viele Migranten gebe, kein Grund dafür sind, selbst zu Rassisten zu werden. Es gibt eine Verfassung und diese gewährt die Menschenrechte für alle Menschen auf dem italienischen Territorium.

In Deutschland verlassen Mitglieder die Partei Die Linke unter anderem mit der Begründung, sie setze sich zu sehr für Migranten ein und priorisiere Umweltthemen. Können Sie das nachvollziehen?

Es gibt auch in Italien Linke, die diese falschen Schlussfolgerungen ziehen. Manche sagen dabei Dinge, die auch Faschisten sagen könnten. Zum Beispiel, dass man mit einem Arbeitslosen nicht über Menschenrechte reden könnte. So spielen sie die einen gegen die anderen aus. Dabei sind alle Kämpfe miteinander verbunden. Was in kapitalistischen Krisen zuerst geopfert wird, sind die Umwelt, die Arbeiterrechte und die Menschenrechte. Man kann nicht erst über Arbeitsplätze und dann über Menschenrechte sprechen. Statt dessen sollten wir klar benennen, dass sowohl die Natur als auch die Menschen für Profite ausgebeutet werden und es deswegen besser ist, diese Art von System abzuschaffen.