Florian Gaertner/IMAGO/photothek Ungeplanter Stopp: Aufgrund einer fehlenden eritreischen Überfluggenehmigung musste Annalena Baerbock ihre Reise in Saudi-Arabien unterbrechen (Dschidda, 24.1.2024)

Außenministerin Annalena Baerbock ist am Mittwoch zu einer dreitägigen Reise nach Ostafrika aufgebrochen. Zentrale Gesprächsthemen sind zum einen der bevorstehende EU-Marineeinsatz im Roten Meer sowie zum anderen der fortdauernde Bürgerkrieg im Sudan. Die Kämpfe zwischen den regulären Streitkräften unter De-facto-Präsident Abdel Fattah al Burhan und den paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) unter Milizenchef Mohammed Hamdan Daglo haben inzwischen wohl mehr als 13.000 Menschenleben gekostet. Etwa 7,5 Millionen Menschen mussten fliehen.

Baerbock wollte am Mittwoch nachmittag zunächst mit Dschibutis Außenminister Mahamud Ali Jussuf über die Lage im Roten Meer sprechen. Das schlug zunächst fehl, denn die Ministerin musste ihre Reise in Saudi-Arabien unterbrechen, da sie keine Überfluggenehmigung für Eritrea erhielt. Dschibuti liegt strategisch herausragend am Bab Al-Mandab (»Tor der Tränen«), einer kaum mehr als 25 Kilometer breiten Meerenge, die das Rote Meer mit dem Golf von Aden und dem Indischen Ozean verbindet; gegenüber liegt der Jemen. Für den künftigen EU-Marineeinsatz hat Dschibuti besondere Bedeutung, da dort – neben den USA, Japan und China – Frankreich und Italien Marinebasen unterhalten. Bis April 2021 waren auch Soldaten der Deutschen Marine dort stationiert. Anschließend wollte Baerbock in Dschibuti mit dem Exekutivdirektor der ostafrikanischen Regionalorganisation IGAD, Workneh Gebeyehu, zusammentreffen. Die IGAD hat zuletzt im sudanesischen Bürgerkrieg vermittelt, nach eigenen Angaben durchaus erfolgreich. Ob und, falls ja, wie Deutschland etwas Greifbares zur Beendigung des Krieges beitragen könnte, war unklar.

Am Donnerstag will Baerbock in Kenia mit Sudanesen im Exil zusammentreffen und anschließend nach Südsudan weiterfliegen, wo sie ein sudanesisches Flüchtlingslager besuchen will. 1,5 Millionen Sudanesen sind in die bitterarmen Nachbarländer geflohen, darunter Südsudan. Baerbock dringt auf eine Verhandlungslösung zwischen Sudans Militär und den RSF.