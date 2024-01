Udine. Der italienische Fußballerstligist Udinese Calcio muss nach den rassistischen Beleidigungen seiner Fans gegen den französischen Fußballtorhüter Mike Maignan (28) das nächste Heimspiel ohne Zuschauer austragen. Dies teilte die Serie A am Dienstag mit, nachdem es bei der Partie zwischen Udine und AC Mailand am Samstag abend zu rassistischen Beleidigungen und Buhrufen in Richtung Maignan gekommen war.

Der Sportrichter der Liga, Gerardo Mastrandrea, hielt in seinem Urteil die »mehrfachen rassistischen Beleidigungen« von Udine-Fans fest. (dpa/jW)