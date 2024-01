Manuel Blondeau/IMAGO/AOP.Press Juan Cruz Mallía von Stade Toulousain

Die Partie befand sich in der neunten Spielminute, als Antoine Dupont einen Straftritt tief in der eigenen Spielhälfte für Stade Toulousain schnell anspielte. Der derzeit wohl vielseitigste Scrum-Half im Weltrugby registrierte die Unordnung in der Verteidigung von Bath Rugby, rannte los wie die Feuerwehr und setzte im Vollsprint Fly-Half Thomas Ramos mit einem zuckersüßen Bodenrollerkick in den Hinterraum der Süd-Engländer in Szene. Auch Ramos bewies einen geschmeidigen Schlappen und schob den Ball mit dem Innenrist an Gegenspieler Joe Cokanasiga vorbei ins Malfeld von Bath, wo sich Ramos zur 10:0-Führung auf den Ball warf.

Eine Szene zum Zungeschnalzen, die Rugbyeuropa am Wochenende am letzten Spieltag der Gruppenphase im Champions Cup – der Königsklasse des europäischen Klubrugbys – verzückte. Als einziges Team erreichte Toulouse in der Gruppenphase die maximale Punktausbeute. Vier Punkte gibt es für einen Sieg. Bei vier oder mehr gelegten Versuchen gibt es noch einen Offensivbonuspunkt obendrauf. Der Vollständigkeit halber: Einen Defensivbonuspunkt erhalten Teams auch bei einer Niederlage mit sieben oder weniger Punkten.

Die Gruppen bestehen zwar aus sechs Mannschaften, jeder Klub spielt aber nur vier Partien. 20 Punkte sind somit das Maximum, das Stade Toulousain auch erreichte. Mit dem 31:19 am Sonntag gegen Bath Rugby – das sich ebenfalls für die K.-o.-Runde qualifizierte und auf Ligakonkurrent Exeter Chiefs treffen wird – demonstrierte Stade Toulousain einmal mehr seine Dominanz auf der europäischen Bühne. Mit bislang fünf Titeln ist Toulouse in der Rugby-Königsklasse das erfolgreichste Team. Am 6. April treffen die Süd-Franzosen im Achtelfinale auf Ligakonkurrent ­Racing 92.

Der Klub aus dem westlich von Paris gelegenen Département Hauts-de ­Seine musste sich im Champions Cup am Sonnabend in der hochmodernen La Defense Arena in Paris aber richtig strecken. Gegen Cardiff Rugby aus Wales musste ein Sieg mit Bonuspunkt her – und Racing 92 lieferte mit sieben Versuchen ein 48:26. Ein Highlight: Flanker Siya Kolisi, der Südafrika 2019 und 2023 gleich zweimal als Kapitän zum Weltmeistertitel führte, legte seinen ersten Versuch im Champions Cup überhaupt. Mit dem Sieg schob sich Racing 92 noch an der irischen Provinzmannschaft ­Ulster Rugby vorbei ins Achtelfinale.

Ähnlich dominant wie Toulouse zeigten sich auch die Northampton Saints aus England und die irische Provinz mit Leinster Rugby aus der Region um Dublin. Im Achtelfinale treffen die »Heiligen« im April auf das Team der westirischen Provinz Munster, die sie im letzten Gruppenspiel am Sonnabend in Limerick in einem hochdramatischen Spiel mit 26:23 niederrangen. Herausragend auf Seiten der Saints: Spielmacher Fin Smith. Der Fly-Half führte sein Team, das nach roter Karte über 40 Minuten in Unterzahl spielen musste, mit einem unglaublichen Drop-Goal aus 45 Metern und einem Straftritt aus 51 Metern Entfernung zu einem Comebacksieg. Leinster machte hingegen gegen die Leicester Tigers aus England mit 27:10 den Sieg in Gruppe vier klar, um in Achtelfinale erneut auf die Tigers zu treffen.

Ebenfalls im Achtelfinale: Die Bulls aus Johannesburg und die Stormers aus Kapstadt. Für den europäischen Champions Cup qualifizierten sich die südafrikanischen Vertreter über die United Rugby Championship, einer auf nationalem Niveau angesiedelten Liga mit Clubs aus Irland, Schottland, Wales, Italien und eben Südafrika. Die Bulls errangen Platz zwei in Gruppe eins hinter Union Bordeaux-Bègles aus Frankreich und treffen im April daheim auf Lyon. Bordeaux wird sich derweil mit den Saracens aus London duellieren.

Die Stormers, in deren Reihen die beiden Weltmeister Manie Libbok und Deon Fourie spielen, treffen dann auf Stade Rochelais. Das Gruppenspiel gegen die Franzosen hatten die Stormers im vergangenen Dezember hauchzart mit 21:20 gewonnen. Matchwinner damals: Manie Libbok, der in der letzten Spielminute Nerven aus Stahl bewies und einen Erhöhungskick nach Versuch von Andre-Hugo Venter furios von der rechten Außenlinie über die Querlatte und zwischen die Pfosten schlenzte.