Mathieu Bitton/Netflix Rollstuhlwitze über querschnittsgelähmte Republikaner: Dave Chapelle

Dave Chappelle hat ein Türsteherproblem. Nicht im konkreten Sinn, etwa weil das Sicherheitspersonal der Freilichtbühne »Hollywood Bowl« am 4. März 2022 nicht vermeiden konnte, dass der US-Stand-up-Komiker auf der Bühne von einer bewaffneten Person angegriffen wurde. Sondern metaphorisch, denn der zuletzt vielfach kritisierte Star steckt in einer Klemme, die sich am besten als das Netflix-Dilemma bezeichnen lässt: Der Abo-Streamingdienst hat das Genre Stand-up-Comedy aus kleinen Kellerklubs in die weite Welt gebracht – aber damit auch seine Existenzgrundlage beschädigt. Denn mussten Zuschauer früher noch etwa vor dem New Yorker Kultklub »Comedy Cellar« an einem Türsteher vorbei, Eintritt plus Drinkminimum zahlen, dann die Treppe runter, um die politisch unkorrekten Witze zu hören, können sie heute einfach auf dem Sofa Chappelles neuestes Special »The Dreamer« anklicken und ohne weitere Bezahlhürde gucken. Und dann empört auf X fordern, dass Netflix diesen Dreck canceln möge – #transphobisch, #homophobie –, bis die Social-Media-Wutlawine in die deutschen bürgerlichen Kulturteile schwappt. »Gehässig und faul« sei Chappelles neuestes Set, beschwert sich die Taz, von einem »Absturz« schreibt der Stern.

Die frühere Exklusivität des Genres, bevor Netflix die Reichweite vervielfachte, hatte mindestens einen Vorteil: Wer bereit war, Eintritt zu zahlen und sich in einen engen Klub zu setzen, um Komiker zu hören, hatte sich bereits darauf eingelassen, dass es schmerzhaft werden konnte. Genrelegenden wie Bill Hicks, George Carlin oder Richard Pryor hatten etabliert, dass es keine Tabus geben darf, dass persönliche Betroffenheit nicht als Einwand zählt. Hier wurde die Kunst perfektioniert, unkontrollierbares Lachen als Erkenntniswerkzeug und Katharsis zu nutzen. Das Prinzip: den Lacher suchen, um jeden Preis, denn der Affekt zu lachen, verrät Strukturen im Unterbewusstsein. Wenn ein Witz geschmacklos war, aber eine tiefere Wahrheit offenlegte, sei es nur die eigenen unbewussten Vorurteile, dann war es gut.

In der Streaming-Era funktioniert das nicht mehr. Chappelle hat mit seinen Netflix-Specials »The Age of Spin«, »Deep in the Heart of Texas«, »Equanimity«, »The Bird Revelation« (alle 2017), »Sticks & Stones« (2019) und »The Closer« (2021) zwar große Erfolge gefeiert – aber sich eben auch riesige Shitstorms eingefangen. Und jedes Mal ist der Ablauf gleich: Chappelle schickt nach heftigen Witzen über Rassismus, Bill Cosby, R. Kelly, O.J. Simpson und Michael Jackson eine emotionale Vorrede voraus, dass er trans Menschen respektiert, ihren Mut bewundert, ihnen alle Freiheit wünscht – aber sie genauso wenig schonen wird wie andere Gruppen. Nach Veröffentlichung werden dann sofort die übelsten Sätze kontextlos aufgegriffen und als Munition an Empörungswillige verteilt.

Bei »The Dreamer« reißt er absichtlich eine weitere Hürde: Bei gemeinen Witzen sei entscheidend, ob nach oben oder unten getreten werde, heißt es oft, bei trans-Witzen werde nach unten getreten, also sei das nicht in Ordnung, so der Vorwurf an Chappelle. Er würde ja wohl auch keine Witze auf Kosten von Behinderten machen? Oh doch. Das würde er. Und tut es: imitiert einen fiktiven Zuschauer mit Behinderung, der sich auf trans-Witze freut, aber dem ableistische Gags zu weit gehen. Macht Rollstuhlwitze über den Politiker Madison Cawthorn, ein querschnittsgelähmter Republikaner und Trump-Unterstützer. Nicht bloß für deutsche Rezensenten war das der letzte Tropfen: Früher sei Chappelle witzig gewesen, jetzt nur noch geschmacklos, die Witze seien faul. Das ist in zweierlei Hinsicht falsch.

Erstens: Chappelles Witze waren immer schon daneben und rassistisch und sexistisch und ableistisch, wer das Gegenteil behauptet, möge »Chappelle’s Show« (2003–2006) schauen. Zweitens: Die geschmacklosen Witze in »The Dreamer« sind alles andere als faul, es sind vorsichtig konstruierte, vielschichtige Betrachtungen, die mit ihren gezielten Grenzüberschreitungen zum Denken anregen.

Sind sie witzig? Das liegt im Zwerchfell des Betrachters. Und keiner sollte diesen Witzen ausgesetzt sein müssen, wenn sie oder er es als verletzend empfindet. Aber: Was heißt »ausgesetzt sein«? Sie in der virtuellen Nähe des eigenen Netflix-Accounts tolerieren zu müssen? Und wie ließe sich die Kunstform der gefährlichen Stand-up-Comedy am Leben halten? Entweder lernen Empörungsbereite, nicht danach zu suchen und draufzuklicken – oder Chappelle und seine Fans werden zum Lachen wieder in den Keller gehen müssen.