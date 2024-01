Joerg Boethling/IMAGO Containerterminal in Mombasa, Kenia

Terminals für Containerschiffe sind vermehrt zu Investitionsobjekten bzw. Übernahmezielen geworden. »Käufe und Verkäufe im Bereich der Hafeninfrastruktur erleben seit 2015 einen deutlichen Anstieg«, heißt es in einem »Transport and Logistics Barometer«, das die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC am Dienstag vorstellte. »Das Transaktionsvolumen summiert sich seitdem auf insgesamt rund 100 Milliarden US-Dollar.«

Die Umschlaganlagen sind dabei weniger im Westen als »die versteckten Juwelen einer globalisierten Lieferkette« entdeckt worden. »Zwischen 2015 und 2023 zielten zwei Drittel der 184 angekündigten Deals im Bereich Hafeninfrastruktur auf Häfen in Asien und Ozeanien ab«, heißt es bei PwC. Neuerdings gewännen Terminals in Afrika rasant an Bedeutung für ausländische Investoren. »Hier findet aktuell ein regelrechter Wettstreit statt.« Angesichts großangelegter strategischer Investitionen aus China, etwa im Zuge des Aufbaus der »Neuen Seidenstraße«, versuchte zuletzt auch die EU, den Anschluss nicht zu verlieren und mit Investitionen in afrikanische Infrastruktur wettbewerbsfähig zu bleiben.

»Routen und Handelsschwerpunkte verlagern sich. Asien und Afrika gewinnen an Relevanz«, erklärte André Wortmann vom PwC bei der Präsentation der Studie. »Der Weg nach Europa könnte an Bedeutung verlieren.«

Hierzulande kämpfte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) zuletzt mit allen Mitteln gegen eine Minderheitsbeteiligung der chinesischen Staatsreederei Cosco an einem Terminal des Hamburger Hafens. Statt der geplanten 35 Prozent durfte Cosco im vergangenen Sommer schließlich 24,99 Prozent der »kritischen Infrastruktur« übernehmen. Für rund 42 Millionen Euro. Die Abwehrschlacht dürfte den Bedeutungsverlust des drittgrößten Seehafens in Europa gefördert haben. (dpa/xre)