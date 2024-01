Piroschka van de Wouw/REUTERS Verschärfte Exportkontrollen sollen verhindern, dass China wichtige High-Tech-Produkte erhält (ASML-Werk in Veldhoven)

Die EU verhängt neue wirtschaftliche Restriktionen gegenüber China, geht dabei aber nicht so weit, wie transatlantische Hardliner es gerne hätten: Das jedenfalls besagen Informationen des Handelsblatts (Dienstag) über die Kernelemente der neuen EU-Strategie zur Wirtschaftssicherheit, die die Kommission an diesem Mittwoch in Brüssel vorstellen will. Ziel der Strategie ist es vor allem, rivalisierende Mächte – sprich: die Volksrepublik – von ökonomischen Vorteilen abzuschneiden. Das Vorhaben hatte im vergangenen Jahr insbesondere Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorangetrieben. Ihr Vorbild: Restriktionen, die die USA verhängt haben – Exportbeschränkungen, ganz speziell bei Halbleitern, und Investitionskontrollen. Washington drängt schon lange darauf, dass seine Verbündeten sich seinen Maßnahmen im Wirtschaftskrieg gegen China in vollem Umfang anschließen. Die EU tut das in ihrer Strategie zur Wirtschaftssicherheit nur mit Abstrichen.

Eine gewisse Verschärfung zeichnet sich bei den Exportkontrollen ab, die verhindern sollen, dass China strategisch bedeutende High-Tech-Produkte erhält. Kürzlich hatten etwa die USA heftigen Druck auf die Niederlande ausgeübt, um dem dort ansässigen Konzern ASML die Lieferung von Maschinen zur Herstellung modernster Halbleiter in die Volksrepublik zu untersagen. Die Kommission will nun ein EU-Gremium schaffen, das gemeinsame Kriterien für Exporte entwickeln soll. Es könnte künftig die Disziplinierung einzelner Mitgliedstaaten bei Ausfuhren nach China übernehmen. Allerdings geht das weniger weit als von der Leyens ursprünglicher Plan, eine feste Liste von Produkten zu erstellen – etwa Technologien für Quantencomputer oder für sogenannte »künstliche Intelligenz« (KI) –, die prinzipiell überhaupt nicht in die Volksrepublik geliefert werden dürfen.

Die Zügel anziehen will Brüssel auch bei der Kontrolle chinesischer Investitionen in der EU. Die Mehrheit der Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland, geht dabei schon heute restriktiv vor. Einige, etwa Griechenland oder Ungarn, sind aber noch offener für Investitionen aus der Volksrepublik. Sie sollen jetzt auf eine restriktivere Genehmigungspraxis verpflichtet werden.

Nicht kontrollieren will die EU allerdings – zumindest vorläufig – Investitionen europäischer Unternehmen in der Volksrepublik. Die USA haben im vergangenen August Investitionen ihrer Konzerne in China in drei strategisch zentralen Branchen – High-Tech-Halbleiter, Quantencomputer und KI – strikten Restriktionen unterworfen: Die Volksrepublik soll auf diesen Sektoren technologisch ausgebremst werden. Von der ­Leyen und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatten sich zunächst dafür stark gemacht, sich den Vereinigten Staaten anzuschließen und Investitionskontrollen in denselben Branchen zu verhängen. Habeck war damit in seinem eigenen Ministerium auf Unverständnis gestoßen. Selbstverständlich nutzt beispielsweise Volkswagen bei seinen Investitionen in China High-Tech-Halbleiter und KI; wer das mit Verboten zu unterbinden sucht, legt einen Sprengsatz – nach dem Russland- – nun auch noch an das Chinageschäft. Mit ihren Plänen für ein Outbound Investment Screening à la Washington sind von der Leyen und Habeck nicht zuletzt am Widerstand der deutschen Industrie gescheitert. Einziges Zugeständnis: In einem Jahr soll erneut über eine Kontrolle von Investitionen in der Volksrepublik beraten werden.

Die EU-Kommission schlägt laut Handelsblatt schließlich noch zwei weitere Maßnahmen vor. Zum einen sollen Hochschulen »Beauftragte für Forschungssicherheit« einsetzen, um zu verhindern, dass chinesische Partneruniversitäten über wissenschaftliche Zusammenarbeit strategisch wichtige Forschungsergebnisse erhalten. Zum anderen – und dies hat nur indirekt mit China zu tun – plädiert Brüssel dafür, die Vorgaben des Forschungsprogramms »Horizon Europe« zu lockern. Bislang darf Rüstungsforschung nicht darüber finanziert werden. Das soll nun geändert werden. Zumindest Dual-Use-Forschung müsse erlaubt sein, erklärt die Kommission. Das wäre nur ehrlich: Europas Horizont (»Horizon«) ist schließlich alles andere als friedlich.