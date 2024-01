Umit Bektas/REUTERS 2014 verteidigten die YPG die Grenzstadt Kobani gegen den IS, während die türkische Armee Hilfslieferungen für die kurdischen Kämpfer blockierte (11.10.2014)

Nach der Verbreitung von Videos im Internet, die Kriegsverbrechen des türkischen Militärs zeigen, ist es untersagt, Smartphones in Einsatzgebieten zu nutzen. Wie deuten Sie diese Maßnahme?

Das Verbot könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Videos aus Sicht der türkischen Regierung größere Verbreitung haben als erwünscht. Für die türkische Kriegspolitik auf irakischem Staatsgebiet, in Südkurdistan, könnte sich internationale Aufmerksamkeit als schädlich erweisen. Trotz Drohnen und dem Know-how der NATO gelang es der Türkei nicht, die Guerilla der Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, zu besiegen, die gegen die türkische Besatzung kämpft. Also setzt Ankara verstärkt auf die »psychologische Methode« der Kriegführung: Leichen kurdischer Kämpfer werden geköpft oder verbrannt, die von Kämpferinnen geschändet zur Schau gestellt. Die Verbreitung solcher Videos soll abschrecken. Auf ähnliche Methoden setzte auch der IS (Islamischer Staat, jW).

Warum werden solche Videos nicht geheimgehalten?

Kriegsverrohung breitet sich bis in die Mitte einer mit ultranationalistischen Parolen aufgepeitschten türkischen Gesellschaft aus. Das Erdoğan-Regime führt seit 2015 ununterbrochen Krieg in Kurdistan. Gerade, wenn die türkische Armee in Kämpfen mit der PKK Verluste hinnehmen muss, lädt sich die öffentliche Meinung auf. In Kommentaren zur Kriegsberichterstattung ist zu lesen, wie der fürsorgliche Familienvater oder die freundliche Nachbarin Videos von Kriegsverbrechen in den sozialen Medien frenetisch feiern. Die Verbreitung folgt einem klaren Kalkül: Sie soll den Nationalismus in der Gesellschaft weiter anheizen, um von wirklich wichtigen Fragen abzulenken. Sonst könnte noch jemand auf die Idee kommen, zu fragen, was türkische Soldaten jenseits der eigenen Grenzen zu suchen haben.

Woher wissen Sie, dass es keine Fake-Videos sind?

Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass es sich um gefälschtes Material handelt. Angehörige des türkischen Militärs verbreiten es eigenständig, vonseiten der türkischen Regierung wurde dessen Echtheit nie infrage gestellt. Bereits in den 1990er Jahren gelangte die PKK in den Besitz von Schrift- und Bildmaterial, das diese Verbrechen dokumentierte. Damals zeigten kurdische Zeitungen Bilder türkischer Soldaten, die mit abgeschlagenen Köpfen von PKK-Kämpfern posierten. Wenn Forschungsinstitute aktuelles Material überprüfen wollen, stellen wir unsere archivierten Daten gern zur Verfügung.

Im Fall des Ukraine-Kriegs werden Kriegsverbrechen akribisch dokumentiert, um die Täter sowie die militärisch und politisch Verantwortlichen ermitteln und verurteilen zu können. Halten Sie das auch im Fall türkischer Übergriffe für erforderlich?

Unbedingt! Aber geostrategisch ist die Türkei wichtiger als das Leben der Kurdinnen und Kurden: Die NATO-Partner fassen die PKK und deren inhaftierten Vorsitzenden Abdullah Öcalan als Störfaktor für eigene Interessen in der Region auf. Das belegt auch die Repressionspolitik gegen die kurdische Diaspora in Deutschland. Derzeit ist die Bundesregierung nicht bereit, völkerrechtswidrige Kriegshandlungen ihres NATO-Partners Türkei zu kritisieren. Wir versuchen deshalb, die Zivilgesellschaft darüber zu sensibilisieren, damit gesellschaftlicher Druck auf der Regierungsebene entsteht.

Gibt es Beispiele dafür?

Die Menschenrechtsorganisationen European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) und Syrians for Truth and Justice (STJ) haben bei der Bundesanwaltschaft Strafanzeige wegen Völkerrechtsverbrechen erstattet, die bewaffnete Milizen mit Unterstützung der Türkei in der seit 2018 besetzten nordsyrischen Region Afrin begangen haben. Wir und andere Organisationen hatten auf die Kriegsverbrechen dort aufmerksam gemacht. Wir wünschen uns, dass im Fall der Kriegsverbrechen der türkischen Armee ähnliche Schritte erfolgen.