Ammar Awad/REUTERS »Die Zeit wird knapp«: Protest von Geiselangehörigen vor Netanjahus Residenz (22.1.2024)

Nach über 100 Kriegstagen haben die israelischen Streitkräfte keines der beiden von der politischen Führung des Landes proklamierten Hauptziele – die Vernichtung des bewaffneten palästinensischen Widerstands und die Befreiung aller am 7. Oktober in den Gazastreifen entführten Geiseln – erreicht. Teile des Militärs stellen in Frage, ob wirklich beide Ziele erreicht werden können oder ob diese sich gegenseitig ausschließen.

Verfehlte Ziele

Das behauptete zumindest die New York Times am Wochenende und berief sich auf Gespräche mit vier ranghohen Offizieren, wörtlich »senior military leaders«, die ihre Namen nicht genannt sehen wollen. Die international bekannteste Tageszeitung der USA berichtet außerdem auf Grund ihr vorliegender Dokumente, dass die Gewinnung der »operativen Kontrolle« über die Städte Gaza Stadt, Khan Junis und Rafah schon für Ende Dezember geplant gewesen sei. Stattdessen wird jetzt in Khan Junis immer noch heftig gekämpft, und Rafah, das im äußersten Süden des Gazastreifens an der Grenze zu Ägypten liegt, haben die israelischen Streitkräfte noch nicht einmal erreicht.

Nach Einschätzung der Gesprächspartner der New York Times besteht ein problematischer Konflikt zwischen der einerseits voraussichtlich noch langen Dauer eines Krieges, der die vollständige (und nachhaltige) »Ausrottung« (eradication) der Hamas anstrebt und dem andererseits wachsenden Druck aus den Reihen der Verbündeten Israels, den Krieg angesichts der steigenden Zahl ziviler Todesopfer recht bald zu Ende zu bringen. Diese Zahl liegt aktuell bei über 25.000. Nur von 9.000 behaupten die israelischen Streitkräfte offiziell, dass es sich um bewaffnete Kombattanten gehandelt habe.

Premierminister Benjamin Netanjahu, der seit dem 29. Dezember 2022 die rechteste Regierungskoalition führt, die es jemals in Israel gab, verweigert jede Auskunft, wie die Zukunft des Gazastreifens nach dem Krieg aussehen soll. Die im Artikel der New York Times zitierten anonymen Offiziere kritisieren, dass ein unabsehbar in die Länge gezogener Feldzug ohne Bekanntgabe einer Nachkriegsplanung die schwindende Unterstützung der Verbündeten und damit auch die Bereitschaft zur Lieferung von Nachschub für die Kriegführung vollends abbröckeln lassen werde.

Geiselbefreiung unmöglich

Was die New York Times von anonymen Gesprächspartnern erfahren haben will, hatte am Donnerstag voriger Woche der pensionierte General Gadi Eisenkot in einem Interview mit dem privaten Fernsehsender Kanal 12 auch schon offen gesagt: Das Gerede von einem vollständigen Sieg über die Hamas sei unrealistisch und entspreche nicht der Wahrheit. Versuche, die noch über 100 israelischen Geiseln gewaltsam zu befreien, würden mit deren nahezu sicherem Tod enden. Ohne einen mit der Hamas vereinbarten Austausch sei es unmöglich, sie lebend nach Hause zu holen. Eisenkot war von Anfang 2015 bis Januar 2019 Chef des Generalstabs und gehört seit Oktober vergangenen Jahres dem Kriegskabinett als Minister ohne Geschäftsbereich an.