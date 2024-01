Jens Schicke/IMAGO »Showtime«: Bundesverkehrsminister Volker Wissing und DB-Vorstandschef Richard Lutz drücken den roten Buzzer

Ein gelungener Einstand geht anders. Knapp vier Wochen gibt es die neue Netzgesellschaft der Deutschen Bahn »DB Infra-GO AG«, und ihre quasi erste Amtshandlung besteht darin, die Trassengebühren zu erhöhen. Diese haben Zuganbieter für die Nutzung von Gleisanlagen und Bahnhöfen zu zahlen. Im Personenverkehr seien für 2025 Aufschläge von bis zu 19,5 Prozent geplant, beim Güterverkehr ein Plus von 13,4 Prozent, schrieb am Dienstag das Handelsblatt. Zugleich will die Ampelkoalition in ihrer mit dem Karlsruher Haushaltsurteil entfachten Kürzungswut die staatliche Trassenentgeltförderung drastisch zurückfahren. Aus Protest zuckelten vor einer Woche 14 Lokomotiven hupend am Berliner Regierungsviertel vorbei. Im Ergebnis drohten eine »Preissteigerung von 113 Prozent«, »Ladungsverluste an den Lkw in großen Mengen« und ein »weiterer Tiefschlag für den Schienengüterverkehr«, warnte Peter Westenberger, Geschäftsführer des Netzwerks Europäischer Eisenbahnen (NEE)/Die Güterbahnen.

Dabei besteht eine der drei Hauptzielstellungen der Infra-GO darin, mehr Güter von der Straße auf die Schiene zu bringen. Konkret soll deren Anteil am Frachtverkehr von derzeit 19 Prozent auf 25 Prozent bis 2030 gesteigert werden. Mit horrenden Mehrkosten für Eisenbahnunternehmen wird das nicht zu schaffen sein. Aber das ist nur eine von vielen Ungereimtheiten der neuesten Bahnreform, deren symbolischer Startschuss am Montag im »Futurium« unweit der DB-Zentrale in Berlin Mitte per Festakt erfolgte. »Showtime« rief zu Anfang DB-Vorstandschef Richard Lutz aus, um dann etwas von »größter Zeitenwende« zu erzählen und anschließend gemeinsam mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) einen roten Buzzer zu drücken. Was dem Publikum keiner sagte: Auch mit dem Konzernumbau bleibt bei der Bahn ziemlich viel beim alten. Zum Beispiel wird in der neuen Gesellschaft wie bisher die DB-Spitze das Sagen haben, während die vermeintlichen Steuerungs- und Kontrollbefugnisse des Bundes stark beschränkt sein werden. Vor allem stellt dies das große Versprechen in Frage, dass künftig beim Betrieb des Netzes das Gebot der »Gemeinwohlorientierung« vorherrschen wird.

Die Infra-GO ist aus einer Fusion der Konzerntöchter »DB Netz AG« und »DB Station&Service« hervorgegangen und soll in einem Kraftakt das marode deutsche Schienennetz in Schuss bringen. Dafür müssten ausnahmslos alle Einnahmen, insbesondere die generierten Trassenentgelte, in die Sanierung und den Ausbau der Infrastruktur gesteckt werden, hieß es einmal. Allerdings wurde die Sparte als Aktiengesellschaft (AG) aufgestellt und soll demnach weiterhin betriebswirtschaftlich agieren und Profite generieren dürfen. Ökonomisches Handeln der DB bedeutete in der Vergangenheit jedoch häufig, auf Verschleiß zu fahren, statt zu investieren. Beim Verband »Die Güterbahnen« ist man sich sicher: »Gemeinwohlorientierung kommt so nicht zustande«, man könne das »Infra-GO-Projekt gar nicht recht als Neuigkeit verkaufen, denn es gibt praktisch keine Veränderungen«. Aber wie will man in alter Verfassung die neuen großen Ansprüche einlösen, also »Verdopplung der Verkehrsleistung« im Personenverkehr, mehr Schienengüterverkehr und »Umsetzung des Deutschlandtaktes«?

Vom letzten Punkt weiß man ja, dass ihn Wissing bis 2070 realisieren will. Aber auch hinter den kurz- und mittelfristigen Vorhaben steht ein riesiges Fragezeichen. Von den noch vor zehn Monaten angekündigten 43 Milliarden Euro bis 2027 sind laut Verkehrsministerium bloß 32,5 Milliarden Euro abgesichert. Laut Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) seien gar nur 23 Milliarden Euro »übrig«, wie er vor zwei Wochen mitteilte. »Die Modernisierung der Schiene droht den Sparmaßnahmen des Bundes zum Opfer zu fallen.« Skeptisch ist auch Carl Waßmuth, Sprecher beim Bündnis »Bahn für alle«. Die Infra-GO sei »nicht gemeinnützig und die DB als Konzern auch nicht. Damit knallt das größte Bahnreformprojekt der Ampel voll gegen den Prellbock«, beschied er am Dienstag gegenüber junge Welt. Er fürchtet, dass auch mit der neuen Konstruktion der Druck für eine Zerschlagung der Bahn und weitere Privatisierungen zunehmen werden. »Wenn irgendwann der Verkauf vom Fernverkehr folgt, steht uns ein Chaos bevor, das wir noch nicht erlebt haben.«