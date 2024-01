Oyoun/Anna Wyszomierska Stühle, Technik und ein Flügel: Nichts von dem, was aktuell auf »Kleinanzeigen« kursiert, soll dem Land Berlin gehören

Die Schmutzkampagne gegen das Kulturzentrum »Oyoun« im migrantisch geprägten Stadtteil Berlin-Neukölln geht in die nächste Runde. Noch bevor der Trägerverein am Montag, nach einem zuvor gescheiterten Eilantrag, Klage beim Oberverwaltungsgericht wegen der gefährdeten Finanzierung durch das Land Berlin einreichte, erhob der Tagesspiegel, der bereits in der Vergangenheit offen gegen das Zentrum Stimmung gemacht hatte, erneut schwere Vorwürfe. Am Freitag veröffentlichte die Zeitung einen Bericht, in dem die Betreiber beschuldigt wurden, »illegal das Inventar des landeseigenen Kulturstandortes im Internet zu verkaufen«. Dazu zählten »Hunderte Stühle, Tische, eine Gastroausstattung, Bühnenpodeste und -platten und weitere Technik« sowie ein Flügel. Zur Beweisführung wurden Screenshots von Anzeigen mit Mobiliar aus der Liegenschaft auf der Verkaufsplattform »Kleinanzeigen« angeführt. Ein Sprecher der zuständigen Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt habe demnach erklärt, man habe »von den Verkaufsabsichten erfahren« und die Betreiber informiert, dass der Trägerverein laut Zuwendungsbescheid vom 17. Januar 2023 »das Eigentum an den Gegenständen, die zulasten der Zuwendung beschafft werden, dem Land Berlin oder einem Dritten zu übertragen« habe, »wenn das Land Berlin dies verlangt«.

In einer Mitteilung vom Montag bezogen nun die Betreiber des »Oyoun« Stellung: Nie seien Gegenstände verkauft worden, die sich im Eigentum des Landes Berlin befinden. Hinsichtlich der im Internet aufgetauchten Gegenstände wird betont, dass man von der Senatsverwaltung eine Erlaubnis erteilt bekommen habe, Mobiliar auszusortieren. Diese Erlaubnis wurde durch schriftliche Korrespondenzen seitens der Senatsverwaltung bestätigt, die jW vorliegen. Darin antwortet eine Behördenmitarbeiterin im Mai 2021 auf die Frage »Dürfen wir die alten Möbel (…) entrümpeln?« mit »Ja«. Vom Tagesspiegel verlangen die Betreiber eine Richtigstellung, auch weil der Bericht zu bedrohlichen Zuschriften geführt habe.

Auf jW-Nachfrage, wie die Gegenstände aus der Lucy-Lameck-Straße 32 auf »Kleinanzeigen« gelandet seien, erklärte die Geschäftsführerin Louna Sbou am Dienstag, man habe – nach einer Hausbegehung am 20. Oktober 2020 und in expliziter Absprache mit der Senatsverwaltung – seit Ende Oktober 2020 regelmäßig das Haus geöffnet, um veraltetes Mobiliar zu verschenken und das Zentrum zu entrümpeln, das mit viel unnötigem Hausrat vom Altträger übernommen worden sei. Unpassendes Mobiliar loszuwerden sei sogar ein expliziter Vorschlag der Senatsverwaltung gewesen, die laut den Betreibern für die Neuausstattung des Zentrums eigens eine finanzielle Zuwendung überwies und ausdrücklich auf verschiedene Objekte des Inventars verzichtete. Das, was aktuell verkauft würde und sich ehemals im Gebäude befunden hätte oder nach wie vor befände, sei zudem nicht auf der Inventurliste, auf der das Eigentum des Landes Berlin aufgeführt sei. Die Gegenstände würden von Dritten verkauft – auch der Konzertflügel.

Im Zusammenhang mit einer Veranstaltung des Vereins »Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost« in den Räumen des »Oyoun« hatte der Berliner Kultursenator Joe Chialo (CDU) in einer Senatssitzung am 20. November 2023 »versteckten Antisemitismus« konstatiert und angekündigt, dass die Förderung zum Ende des Jahres 2023 »regulär« auslaufe. Seitdem weigern sich die Betreiber, das Gebäude freiwillig zu räumen.