Ole Spata/dpa »Das heißt, dass wir hier Kinder in absoluten Gefährdungslagen haben, denen gerade nicht geholfen wird«: Transperson in einer Jugendwohngruppe der Arbeiterwohlfahrt Braunschweig

Überlastete Behörden sind mehr als nur ein Ärgernis: Viele Jugendämter in Deutschland verzeichnen eklatanten Personalmangel, der auch das körperliche und seelische Wohl von Kindern akut gefährdet. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Ergebnis einer Umfrage des ARD-Magazins »Report Mainz« unter allen bundesweit 559 Einrichtungen hervor. Von den 327, die auf die Anfrage reagiert hatten, gaben demnach knapp 25 Prozent anonym an, dass im vergangenen Jahr das Wohl der Schutzbefohlenen gefährdet war. Das Bundesfamilienministerium sei sich der Situation »sehr bewusst«, sagte ein Sprecher dem Magazin.

Weil es 2023 nicht genug Stellen im System der Inobhutnahme gegeben habe, mussten demnach Kinder in den Behörden übernachten, Privatpersonen anvertraut oder gar von Jugendamtbeschäftigten mit nach Hause genommen werden, wie rund ein Viertel der antwortenden Behörden angegeben habe. Als Gründe seien beispielsweise eine zu große Zahl zu bearbeitender Fälle oder auch ein hoher Krankenstand genannt worden. Insgesamt 80 Prozent sagten, dass Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes des Jugendamtes überlastet seien. »Das heißt, dass wir hier Kinder in absoluten Gefährdungslagen haben, denen gerade nicht geholfen wird, die zu Hause vergewaltigt werden, die zu Hause in Kellern gefangen gehalten werden, die mit Gürteln geschlagen werden«, zitierte der SWR am Dienstag die Kinderschutzexpertin Kathinka Beckmann von der Hochschule Koblenz. Ohne genug Personal ließen sich nicht ausreichend Hausbesuche durchführen, weshalb Gewalt an Kindern unentdeckt bleiben könnte.

Manche müssten zum Berufsstart gleich 70 bis 80 Familien betreuen, hatte Kerstin Kubisch-Piesk, Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Allgemeiner Sozialer Dienst (BAG ASD), am 19. Januar dpa gesagt. Bereits im April 2023 hatte die BAG ASD Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Familienministerin Elisabeth Paus (Bündnis 90/Die Grünen) die dramatische Personallage geschildert. Man habe beide zum Kinderschutzgipfel am 9. April 2024 in Berlin eingeladen, sagte Sabina Schutter, Vorstandsvorsitzende von SOS-Kinderdorf der dpa.