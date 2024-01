Buffalo/Detroit. Die Kansas City Chiefs haben in den Playoffs ein weiteres Mal gegen die Buffalo Bills gewonnen und stehen kurz vor einer Rückkehr in den Super Bowl. Die Titelverteidiger holten im ersten Auswärts-Playoff-Spiel in der Karriere von Quarterback Patrick Mahomes am Sonntag ein 27:24 gegen die Bills. Die Chiefs treffen im Finale der American Football Conference am kommenden Sonntag nun auf die Baltimore Ravens. Der Sieger dieser Partie steht am 11. Februar im Super Bowl und spielt in Las Vegas gegen den Gewinner des Duells zwischen den San Francisco 49ers und den Detroit Lions, die sich am Sonntag zu Hause 31:23 gegen die Tampa Bay Buccaneers durchsetzten. Letztmals – und zum bislang einzigen Mal standen die Lions 1992 in einem Conference-Finale. (dpa/jW)