IMAGO/Photo News Wasserstoff, alle wollen Wasserstoff. H₂-Anlage in Wuustwezel, Belgien

Es dauert eine Weile, bis man der Suchmaschine eine einigermaßen eingängige Bestimmung des hier interessierenden Gegenstands abgerungen hat. Die Antwort liefert ausgerechnet ein großer japanischer Autohersteller. Auf toyota.de heißt es: »In seiner reinen Form ist Wasserstoff ein unsichtbares, geruchloses, ungiftiges Gas und leichter als Luft. Allerdings tritt er in dieser Form nicht in der Natur auf und muss zunächst aus Wasser gewonnen werden: in Europa momentan (Stand: April 2023) noch hauptsächlich durch Dampfreformierung aus Erdgas. Bei der Herstellung dieses ›grauen‹ Wasserstoffs gehen jedoch bis zu 40 Prozent der eingesetzten Energie verloren, und es entsteht CO2. Effizienter und klimafreundlicher ist die Elektrolyse, deren verstärkter Einsatz in den kommenden Jahren Teil der europäischen Wasserstoffstrategie ist.«

Was Wasserstoff ist, ist nun in groben Zügen bekannt. Wofür ist er gut? Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft schreibt: »Die hauptsächlichen Anwendungsgebiete lassen sich in vier Bereiche aufteilen: die Stromerzeugung, der Wärmemarkt, die Industrie und der Mobilitätssektor.« In Zukunft soll er die eierlegende Wollmilchsau, das Passepartout der Energiewende bzw. der Netto-Null-Emissionen werden. Der graue Wasserstoff? Nein, Wasserstoff als solcher.

Die Dampfreformierung jedenfalls, mit der der graue erzeugt wird, ist als Verfahren inzwischen schon rund 100 Jahre alt. Sie geht auf Carl Bosch zurück, der in den 1920er Jahren nach preiswerten Wasserstoffquellen suchte, die für das Haber-Bosch-Verfahren zur Synthese von Ammoniak nötig sind. Das erste Patent erhielt Georg Schiller von der I.G. Farben, dem die Dampfreformierung von Methan mittels eines Nickeloxidkatalysators gelang. Allem grauen Wasserstoff liegt als Ausgangsmaterial fossiler Kohlenwasserstoff zugrunde. Auf die verschiedenen Verfahren seiner Erzeugung soll hier nicht näher eingegangen werden. Sie befinden sich zum Teil noch im Entwicklungsstadium und versprechen bessere Energieeffizienz als die Dampfreformierung und Vorteile bei der Prozessführung. Besonders wichtig ist die Zusammensetzung des »Abgases«. Als Nebenprodukte fallen nämlich Wasserdampf und – problematisch – Kohlendioxid an, das in die Atmosphäre ausgestoßen wird.

Den Wasserstoff will man, das Kohlendioxid nicht. Hier kommt nun ins Spiel, was blauer Wasserstoff genannt wird. Das Verfahren zu seiner Herstellung beseitigt das Problem nicht, sondern versteckt es. Blauer Wasserstoff wird wie der graue mit fossilen Energieträgern hergestellt. Die mit der Förderung und dem Transport von Erdgas immanent verbundenen Treibhausgasemissionen (Methan und Kohlendioxid) werden weiter in die Atmosphäre ausgestoßen. Diese Emissionen können nur vermieden werden, wenn auf Erdgas an sich verzichtet wird. »Blau« soll der Wasserstoff dadurch werden, dass das bei seiner Herstellung anfallende Kohlendioxid durch Versenken in der Unterwelt (CCS, »Carbon Capture and Storage«) vor der Biosphäre versteckt wird. Jedenfalls zum Teil; für wie lange ist eine andere Frage. Darüber, wie groß der zu versteckende Teil ist, streiten sich die Gelehrten. Die Angaben zu den Abscheideraten reichen da bei bestehenden Produktionsanlagen von im Mittel 56 Prozent bis zu 98 Prozent.

Die Methode soll demnächst industrielle Dimensionen erlangen. Die vor dem Verkauf stehende BASF-Tochter Wintershall Dea kündigte im Mai 2023 an, »Wertschöpfungsketten für CCS und emissionsarmen Wasserstoff« aus norwegischem Erdgas aufzubauen. Im Dezember hieß es zudem, ein Konsortium, an dem Wintershall Dea beteiligt ist, werde in Dänemark ein CO2-Drehkreuz errichten, von dem aus Kohlendioxid »zur sicheren und dauerhaften Lagerung« in die »Speicherstätten in der Nordsee« transportiert werden soll. Das Projekt soll mit 14,6 Millionen Euro aus den Mitteln der Europäischen Kommission bezuschusst werden.

Die Kommission hat neben der Atomkraft auch CCS bzw. Erdgas in ihre Taxonomie, das ist gewissermaßen das Ökolabel der EU in der Energieproduktion, aufgenommen, da nach ihrer Auffassung die Abscheidung und Sequestrierung von Kohlendioxid »eine Schlüsseltechnologie für die Dekarbonisierung der Europäischen Union« darstellt. Dabei ist eine vollständige Abscheidung nach derzeitigem technischen Stand nicht möglich. Unklar bleibt zudem, ob Speicherkapazitäten im erforderlichen Umfang erschließbar sind und ob CO2 dauerhaft gespeichert werden kann. Hinzu kommt, dass die Abscheidungsrate nicht alles ist. Zu berücksichtigen sind auch Vorkettenemissionen, die als Global Warming Potential in die Bilanz eingehen. Die Vorkette umfasst jene Emissionen, die bei der Produktion, der Aufbereitung, dem Transport und der Speicherung des Brennstoffs entstehen. Die Interpretation jedoch, was eine Emission ist und ob sie in die Bilanz eingeht, ist dann wieder keine wissenschaftliche, sondern eine politische Frage.