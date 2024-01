Nachschlag: Ablösung

Jonathan Olley/imago/Cinema Publishers Collection Diesmal widmet sich die Geschichte dem Fußvolk des Krieges, all jenen, die aus taktischen Gründen geopfert werden

Der dunkelste »Star Wars«-Film seit »The Empire Strikes Back« ist auch der erste, der beinahe als reiner Kriegsfilm durchgehen könnte, gleichsam »The Guns of Navarone« (1961) im Weltall. Die Raumschlachtschiffe bekommen die bedrohliche Schwere zurück, die sie lange schon verloren hatten. Das militärische Panorama kann allerdings einen durchaus melancholischen Zug nicht leugnen. Einsame Soldaten stehen auf verlorenem Posten auf Wachtürmen, an denen die Jagdbomber im Tiefflug vorbeirauschen, und starren in die Dämmerung, als könnte die ersehnte Ablösung niemals eintreffen. Als der Film 2016 herauskam, hatten diverse Trumpisten zum Boykott aufgerufen, weil sie darin eine Allegorie des Widerstands gegen ihren Führer und obendrein feministische Propaganda gesehen haben wollten. Der Aufruf war so lächerlich wie erfolglos, bewies aber, wie bizarr mancherorts die Sicht auf die Dinge geworden war, während der Film sich wenigstens noch um Bewahrung eines melancholischen Ernstes bemüht hatte. (aha)