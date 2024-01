gemeinfrei Ein Vierteljahrhundert in der Villa Delbrückstraße 23: Die Familie Benjamin mit Klein-Walter (r.), 1896

Im November 1943 wurde in Berlin-Grunewald die ­Villa Delbrückstraße 23, Ecke Jagowstraße 2 (heute Richard-Strauss-Straße) durch alliierte Bomberverbände in Schutt und Asche gelegt. Die Villa hatte der Bildhauer Harro Magnussen, der durch Kaiser Wilhelm II. gut ins Geschäft gekommen war, 1899/1900 nach Plänen des Architekten Bodo Ebhardt erbauen lassen. Magnussens Villa wurde 1902 von dem in Karlsruhe tätigen Architekten Robert Curjel (dessen Sohn Hans später zum Bekanntenkreis von James Joyce zählte) als signifikantes Beispiel »jetztzeitlicher Baukunst« erhoben. Hilde Benjamin, die Ehefrau von Walter Benjamins Bruder Georg, sprach von einer »burgartigen Villa«, und Gershom Scholem, der lebenslange Freund von Walter Benjamin, insistierte im Rückblick darauf, dass es sich bei dem Gebäude in der Delbrückstraße nicht eigentlich um eine Villa, sondern um ein elegantes Mietshaus handelte.

Am 25. Februar 1902 entstiegen vor der Villa einer »offenen, mit Grauschimmeln bespannten Equipage« Wilhelm II. und seine Gemahlin, um Magnussen ihre halbstündige Aufwartung zu machen. Man kannte sich: Bereits 1873 hatte der Künstler dem damaligen Prinzen Wilhelm Modell gestanden, als dieser bei Magnussen senior Zeichenunterricht nahm. 1899 hatte Wilhelm auf Empfehlung des Malers Adolph von Menzel Magnussen im Atelier im Berliner Siegmunds Hof aufgesucht, um dessen Marmorskulptur »Der Philosoph von Sanssouci in seinen letzten Stunden« in Augenschein zu nehmen.

Der Bildhauer und seine Familie waren nicht die einzigen Bewohner, das Kaiserpaar nicht die einzigen Besucher der Grunewald-Villa. Emil Benjamin, der Vater des Philosophen und Kulturkritikers Walter Benjamin, war der Nachbesitzer der Villa, und seine Familie residierte in dem vornehmen Domizil ein Vierteljahrhundert lang. Ab 1911 wohnte sie dort im Hochparterre mit Wintergarten zur Miete, 1918 erwarb Emil Benjamin die Immobilie. Die Geschichte des Hauses, seiner Bewohner und Gäste, zeichnet Momme Brodersen in seinem Buch »Verschüttete Erinnerung – Wo die Benjamins zu Hause waren« nach. Eine solch blitzsaubere, vielerlei Aspekte einbeziehende Recherche ist in unserer postfaktischen Zeit längst zu einer Seltenheit geworden.

Brodersen bringt das nicht mehr existente Gebäude zum Sprechen. Er schildert, wie Magnussen zu Ruhm, Ehre und Geld kam. Er widmet sich der Geschichte von Emil Benjamin (bis hin zur Verwandtschaft mit Heinrich Heine) und dessen Frau Pauline ­Elise Schoenfließ, den Eltern von Walter, Georg und Dora Benjamin. Mit der Vermählung von Emil und Pauline, so Brodersen, vereinten sich die beiden Hauptzweige des deutschen Judentums, Aschkenasim, d. h. jene Juden, die überwiegend in Mittel- sowie Osteuropa siedelten, und Sephardim, die 1492 von der iberischen Halbinsel vertrieben, in den Folgejahrhunderten vornehmlich Gebiete in Nordwestdeutschland und den Niederlanden bewohnten. Deren Verhältnis war eher von gegenseitiger Geringschätzung gekennzeichnet. Die Familien Benjamin und Schoen­fließ, so Brodersen, illustrierten mit der Eheschließung von Emil und Pauline nicht zuletzt den Grad der Emanzipation von überholten »Traditionen« des Judentums.

transit Verlag Kaiser kommt Kunst gucken: Wilhelm II. zu Besuch bei Bildhauer Harro Magnussen

Brodersen zeichnet die Karriere von Emil Benjamin nach, der 1888 in das Handelsgeschäft des Berliner Kunsthändlers und Kunstauktionators Paul Ludwig Rudolph Lepke als Handelsgesellschafter eintrat und dort weit über ein Jahrzehnt tätig war. En passant wird die Leserschaft mit der Historie des Hauses Lepke bekannt gemacht und die zeitgenössische mediale Behauptung, Lepkes Betrieb habe bereits Ende der 1880er Jahre zu den »weltbekannten« gezählt, als wohlwollende Übertreibung bezeichnet.

Nach dem Ausscheiden aus dem Auktionshaus widmete sich Emil Benjamin als Rentier, so sein Sohn Walter, »mehr und mehr (…) spekulativer Anlagen seiner Gelder«. Mit einigem Erfolg, denn sonst hätte Walter nach seiner Rückkehr aus Bern, wo er 1919 mit einer Arbeit über die deutsche Romantik promoviert wurde, nicht Geld bei seinem Vater einklagen können. Er warf seinen Eltern vor, sie würden sich in bösartiger Leichtfertigkeit die Frage seiner materiellen Zukunft vom Leibe halten.

Brodersen widmet sich natürlich auch den Bewohnern der Villa. Zu den frühesten Einliegern zählte unter Magnussen die Familie des Schriftstellers Walter Harlan. Dessen Sohn Veit brachte es als Aufnahmeleiter des niederträchtigsten antisemitischen Films der Geschichte, des Nazistreifens »Jud Süß« zu unrühmlicher Berühmtheit. 1908 zog Minna Krause in die Magnussen-Villa ein und mit ihr die Erinnerung an das revolutionäre Berlin von 1848, war sie doch die Witwe des ehemaligen Barrikadenkämpfers Eduard Krause, der in der damaligen Residenzstadt einen geradezu legendären Ruf genoss. Auch der weit vor 1933 bereits zu den Nazis übergelaufene Philosoph Carl August Emge sowie die als »entartet« geltende Künstlerin Lidy Baronin von Lüttwitz wohnten dort. 1936 wurde das Anwesen »arisiert«. Als Ende November 1941 in Hör- und Sichtweite der Delbrück-/Jagowstraße die Nazis an der »Grunewald-Rampe« mit den systematischen Deportationen der Berliner Juden begannen, war die Villa längst »judenfrei«. Dora Benjamin war die letzte der Geschwister Benjamin, die noch in der Delbrückstraße wohnte. Das Schicksal ihrer Brüder bewog sie wohl 1933 ins Exil zu gehen. Ihr Bruder Georg war im April 1933 in Schutzhaft genommen worden. Er kam Ende 1933 wieder frei und wurde im Untergrund aktiv. 1936 wurde er denunziert, schließlich zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt und 1942 im KZ Mauthausen ermordet. Walter Benjamin ging im September 1933 ins Exil nach Paris und nahm sich, die Auslieferung an das faschistische Deutschland fürchtend, im September 1940 im spanischen Grenzort Portbou, das Leben.

Die juristischen Bemühungen der letzten jüdischen Eigentümerin der Villa, Walter Benjamins Exfrau Dora Sophie Kellner, für das geraubte Eigentum angemessen entschädigt zu werden, zogen sich sechs Jahre hin und endeten 1957 mit einem lächerlichen Vergleich.