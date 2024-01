IMAGO/Avalon.red So jung: Slowdive (1991)

Schau auf die Bühne, nicht auf deine Schuhe, ermahnt mich der zuständige jW-Redakteur vor meinem Slowdive-Konzert vergangenen Donnerstag in Köln. Er spielt aufs Genre an, dem Slowdive zugerechnet werden: Shoegaze. Das Gegenstück zum Posen. Bei Shoegaze geht es um Verträumtheit, innerliches Schweben, auf der Bühne ums Frickeln, Basteln am Sound, langsames Entwickeln der Songs, Aufgehen im Gesamtgetöse. (Nicht) Auf die Schuhe schauen? Kunststück, lieber Redakteur, wenn es in der Live Music Hall so voll und eng ist wie samstags im Ruhrstadion im ausverkauften Block Q? Selbst wenn ich wollte, könnte ich meine Schuhe nicht sehen, von der Bühne ganz zu schweigen. Da trifft es sich gut, eine talentierte Begleiterin zu haben – wie Moses teilt sie die Menge für unseren kleinen Tross. Wildfremde Menschen bestaunen das Spektakel, ein paar schließen sich an. Voilà: 21 Uhr, beste Sicht auf die Bühne, Teil eins des Auftrags erfüllt.

Slowdive baden in der Menge. Die Shoegaze-Pioniere aus dem britischen Reading reiten ihre zweite Welle. Die erste in den 90ern kam nicht wirklich an, brach sich lieber da, wo die Britpopper und Grunger schwammen. Aber gute Surfer warten weiter – und wenn es 22 Jahre dauert. Slowdives Konzert in Ehrenfeld ist mit 1.300 Leuten ausverkauft, wie fast alle Konzerte ihrer laufenden Europatournee. In sehr vielen Jahresbestenlisten stand das aktuelle Album »Everything Is Alive« (2023) auf den vorderen Plätzen. Es ist eines der erstaunlichsten Comebacks der Popgeschichte, eines der schönsten zumal. Zwischen 1989 und 1995 veröffentlichte die Band drei Alben, von denen das zweite, »Souvlaki« (1993), gemeinhin als Slowdives Meisterwerk dieser Ära angesehen wird. 2014 begann die Band ein zweites Mal und veröffentlichte 2017, nach 22 Jahren Albumpause, ihren selbstbetitelten Neubeginn: »Slowdive« – Dream Pop 2.0. Slowdive spielten auf Festivals, ihr Publikum wurde größer, immer mehr, immer jüngere Fans kamen hinzu. In Köln befinden sich zahlreiche junge Zuschauer zwischen Fans von 40 bis 60.

Slowdive baden in der Menge, wir baden im Sound. Vier Gitarren, Drums, Synthesizer und das Keyboard erzeugen diesen schimmernden, wabernden Sound voller Klangschichten und Hall, in den wir eintauchen und uns weit davon treiben lassen. Vom jüngsten Album spielen sie fünf Songs, auch das schroffe »The Slab«, was hier so deplaziert wirkt wie bereits auf dem Album ganz am Ende. Aber »Chained to a Cloud« und vor allem »Shanty«, »Kisses« und »Skin in the Game« sind reinster Wohlklang. Höhepunkte. Fünf weitere Stücke des Abends sind von »Souvlaki«, von ihren anderen Alben spielen sie jeweils ein, zwei Songs – und am Ende des regulären Sets mit »Golden Hair« die Coverversion eines Songs von Syd Barrett (seine Vertonung des gleichnamigen Gedichtes von James Joyce).

Ein gutes Konzert, aber so richtig doll packt es einen dann eben auch wieder nicht. An den fünf Musikern um Sängerin Rachel Goswell und Sänger und Songschreiber Neil Halstead liegt es nicht. Man kann sich auf sie verlassen. Da sitzt jeder Ton. Wahrscheinlich sind es die Umstände. In der Kölner Live Music Hall ist es nicht nur eng, sondern, wenn man nicht gerade hinten steht, auch stickig. Zu wenig Sauerstoff. Sich in sphärischer, romantischer Musik verlieren – das will hier nicht recht gelingen. Zum Genuss bräuchte es mehr von dem, wovon es in Slowdives Musik so viel gibt: Eleganz, Luft und Weite.