Sukree Sukplang/REUTERS Thailand ist aktuell der größte Kfz-Produzent Südostasiens (Honda-Werk in Ayutthaya)

Die Freude in Thailand währte nicht lange. Am Donnerstag hatte eine Regierungssprecherin in Bangkok triumphierend erklärt, die Lithiumvorräte, die soeben in der Provinz Phang Nga im Süden des Landes gefunden worden seien, beliefen sich auf gewaltige 14,8 Millionen Tonnen; damit liege Thailand nun mit einem Schlag auf Platz drei der Länder mit den größten Lithiumlagerstätten weltweit, lediglich hinter Bolivien und Argentinien, deren Vorkommen südostasiatische Medien auf 21 bzw. 20 Millionen Tonnen bezifferten. Nur zwei Tage später musste die Sprecherin sich allerdings nach kritischen Hinweisen thailändischer Wissenschaftler korrigieren. Bei den 14,8 Millionen Tonnen, die die beiden australischen Unternehmen Pan Asia Metals und Matsa Resources entdeckt hätten, handle es sich um Erze, die zwar einen vergleichsweise hohen Lithiumgehalt hätten; doch sei die Menge des Metalls, die man daraus gewinnen könne, deutlich geringer. Experten sprachen von womöglich nur 66.000 Tonnen. Damit kommt man nicht allzu weit.

Für Thailand wären große Lithiumvorräte überaus vorteilhaft. Das Land ist aktuell der größte Kfz-Produzent Südostasiens; insbesondere Konzerne aus Japan und den USA, aber etwa auch BMW stellen dort jährlich insgesamt etwa 2,5 Millionen Autos her. Die Regierung in Bangkok will die regionale Führung auch bei der Umstellung auf Elektrofahrzeuge behalten und strebt bis 2030 einen Produktionsanteil batteriebetriebener Autos von rund 30 Prozent an. Zuletzt hatten mehrere chinesische Konzerne angekündigt, ihre Elektrofahrzeuge auch in Thailand produzieren zu wollen, darunter Weltmarktführer BYD. Der Mischkonzern hält mittlerweile rund 30 Prozent des thailändischen E-Auto-Markts und baut in dem Land für eine knappe halbe Milliarde US-Dollar eine Fabrik, die noch in diesem Jahr die Arbeit aufnehmen soll. Das stärkt Thailand gegenüber der zunehmenden Konkurrenz aus Indonesien und Vietnam, die gleichfalls in die Produktion von Elektroautos drängt. BYD wiederum hilft es, seine globale Spitzenstellung auszubauen.

Hat sich der Jubel über die neu entdeckten Lithiumvorräte in Thailand als verfrüht erwiesen, so kann China tatsächlich feiern: Wie Ende vergangener Woche gemeldet wurde, ist in der chinesischen Provinz Sichuan eine riesige Lagerstätte mit wohl einer Million Tonnen Lithium gefunden worden. Die Menge kommt zu den bislang bekannten 6,8 Millionen Tonnen hinzu, über die die Volksrepublik verfügt. Damit könnte sie nun die Nummer vier der Länder mit den größten Lithiumvorräten werden, nach Australien, dessen Lagerstätten auf 7,9 Millionen Tonnen geschätzt werden. Nimmt man die Lithiumminen etwa in Ländern Afrikas hinzu, die chinesische Unternehmen ausbeuten, dann kontrollierte die Volksrepublik im Jahr 2022 schon 24 Prozent der gesamten Förderung und könnte ihren Anteil bis 2025 auf 32 Prozent ausweiten. Damit besäße sie eine exklusive Position auf dem Lithiumweltmarkt – eine gute Grundlage für ihre boomende E-Auto-Produktion.

Geschwächt werden könnte diese Position aktuell in Argentinien. Dort hatten chinesische Konzerne wie Ganfeng Lithium oder Tibet Summit Resources zuletzt Milliardeninvestitionen angekündigt, um neue Lithiumvorkommen zu erschließen – zusätzlich zu denjenigen, die chinesische Unternehmen schon heute ausbeuten. Der derzeitige rechtslibertäre Präsident Javier Milei gibt sich als bekennender China-Hasser; er hat im Wahlkampf erklärt, er wolle die Brücken zur Volksrepublik abbrechen. Das ist allerdings leichter behauptet als getan. Was das Lithium angeht, hat Milei die Gouverneure der Provinzen gegen sich, in denen chinesische Konzerne den Rohstoff fördern. Zudem stammt nach Angaben des Lowy Institute aus Sydney rund ein Drittel der argentinischen Exporteinnahmen aus dem Lithiumverkauf nach China; solche Beträge setzt selbst Milei nicht leichtfertig aufs Spiel. Gewaltiger Ärger zeichnete sich ab, als Argentiniens Außenministerin Diana Mondino am 26. Dezember die Vertreterin Taiwans zum Gespräch empfing. Nur wenig später sah Mondino sich genötigt, das Treffen abzustreiten. Am 12. Januar empfing sie den chinesischen Botschafter und lobte explizit die Bedeutung des Handels zwischen beiden Ländern. Das schloss, so darf man vermuten, auch den Lithiumhandel ein. Den China-Hass praktisch wirksam werden zu lassen, das käme für Buenos Aires wohl zu teuer.