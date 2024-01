Oliver Berg/dpa Die Zentralmoschee der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (DİTİB) in Köln (27.9.2018)

Der Moscheeverband DİTİB darf in Hessen nach einer Begutachtung vorerst weiter den Religionsunterricht an staatlichen Einrichtungen fortsetzen, wie man in Wiesbaden vor kurzem mitteilte. In Nordrhein-Westfalen läuft die Kooperation mit dem der türkischen Regierung nahestehenden Verein einfach so weiter. Was spricht aus Ihrer Sicht dagegen?

Der Verband betreibt eindeutig AKP-Propaganda und Hetze. Man muss sich nur mal die Facebook-Seite von DİTİB ansehen, um ein Bild davon zu bekommen, was für eine Mentalität in dem Verband herrscht. Dort wird Hass gegen andere Religionen geschürt. Da sind Aussagen, die eindeutig dem radikalen Islam zuzuordnen sind. Unter den derzeitigen Umständen kann es daher eigentlich nicht sein, dass Bundes- und Landesregierungen DİTİB auch noch als Partner im Kampf gegen den Islamismus finanziell unterstützen.

Und mit Blick auf den Religionsunterricht als solchen?

Ein Punkt, den wir schon seit Jahren kritisieren, ist, dass der Verband-Imame in der Türkei ausgebildet werden und nicht hier. Das war auch schon vor der AKP-Regierung so.

Die »Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion«, kurz DİTİB, wurde von der türkischen Religionsbehörde Diyanet İşleri Başkanlığı gegründet und steht unter ihrem Einfluss. Die potentielle Einmischung der Türkei in religiöse Angelegenheiten in NRW scheint offensichtlich. Beschränkt sich die Gefahr, die aus Ihrer Sicht von DİTİB ausgeht, auf rein religiöse Fragen?

Es gibt fragwürdige Verbindungen zwischen dem Verband und der vom Verfassungsschutz beobachteten Millî Görüş und den »Grauen Wölfen« (türkische Faschisten, jW). Darüber hinaus wissen wir längst, dass es Spitzel gibt, die über DİTİB kommen und in Deutschland lebende Oppositionelle ausspionieren und an den Pranger stellen. Ideologisch ist eine Radikalisierung ganz klar erkennbar. Es gibt zweifelhafte Beziehungen zwischen verschiedenen Moscheen. Wir müssen diese Netzwerke überprüfen, denn daran misst sich auch, wie ernst es der Bundesregierung mit ihrem Kampf gegen den Islamismus ist.

Das heißt, Sie fordern die sofortige Einstellung der Kooperation?

Generell gilt doch, dass wir eine strikte Trennung von Staat und Religion forcieren müssen. In einer freien Gesellschaft kann jeder glauben, was er will. Klar ist auch, dass unter anderem auch der antimuslimische Rassismus gestärkt wird, wenn man in der Frage der Zusammenarbeit falsche Schwerpunkte setzt. Vorurteile werden so genährt, und eine ablehnende Haltung verstärkt den gesellschaftlichen Diskurs nach rechts. Der gemeinsame religionsübergreifende Unterricht wäre ein wichtiger Beitrag zur Integration.

Die DİTİB sah sich auch Kritik bezüglich ihrer religiösen Ausrichtung ausgesetzt – beispielsweise zu bestimmten religiösen Themen wie etwa der Gleichberechtigung der Geschlechter, die nicht gerade progressiv interpretiert und kommuniziert wird. Woran hakt es aus Ihrer Sicht außerdem?

Das Verbindende und das Kennenlernen verschiedener Weltanschauungen und Religionen sollte im Mittelpunkt stehen, nicht das Trennende. Bisher sind die Schulfächer »Praktische Philosophie« in der fünften bis zehnten Klasse und »Philosophie« in der Oberstufe lediglich Ersatzfächer für das Pflichtfach »Religion«. Die geltenden Philosophielehrpläne wären viel besser geeignet für einen gemeinsamen Unterricht zum Thema Ethik, Religionen und Weltanschauungen. Wir fordern LER, also »Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde«, als gemeinsames Schulfach.