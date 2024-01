John Thys/dpa/via AP Mit erhobenem Zeigefinger: Der EU-Außenbeauftragte Borrell (r.) am Montag mit Israels Außenminister Katz in Brüssel

Die Botschaft, die Israels Außenminister Israel Katz am Montag seinen 27 EU-Kollegen mitteilte, ist eindeutig: Er sei nach Brüssel gekommen, um über zwei Themen zu diskutieren. Das sei erstens und vor allem, wie die Geiseln aus dem Gazastreifen heimgeholt werden könnten, und zweitens »die Wiederherstellung von Israels Sicherheit« nach dem Angriff der Hamas und anderer palästinensischer Widerstandsorganisationen am 7. Oktober. Damit war auch klar, worüber Katz nicht sprechen wollte und nach dem Willen seiner Regierung nicht einmal diskutieren sollte, nämlich die Perspektive einer sogenannten Zweistaatenlösung. Israels Ziel sei ausschließlich »die Entmilitarisierung und Stabilisierung Gazas« unter Aufrechterhaltung der ausschließlichen israelischen »Sicherheitskontrolle«.

Darüber hinaus lud Katz, der das Amt gerade erst am Jahresanfang von seinem Vorgänger Eli Cohen übernommen hat, die EU-Staaten zur Bildung einer gemeinsamen Front ein: »Wir befinden uns in einer globalen Schlacht gegen den radikalen Islam unter Führung Irans und seiner Verbündeten, der sich gegen Israel, unsere arabischen Alliierten und die ganze freie Welt richtet. Israel steht an der vordersten Front dieses Kampfes.« Um sich dieses Statement mitteilen zu lassen, das nicht einen einzigen neuen Gedanken enthielt, hätten die EU-Außenminister ihren israelischen Kollegen nicht in die belgische Hauptstadt einladen müssen. Aber schließlich sollten gemeinsame Bemühungen um die Herbeiführung eines dauerhaften und »gerechten« Friedens im Nahen Osten simuliert werden. Zu diesem Zweck nahmen neben Katz auch die Außenminister Saudi-Arabiens, Ägyptens, Jordaniens und der Palästinensischen Nationalbehörde an dem Treffen teil.

Zuvor hatte EU-Außenpolitikchef Josep Borrell appelliert, dass man aufhören solle, allgemein über einen Friedensprozess zu sprechen, und anfangen sollte, konkret über die »Zweistaatenlösung« zu diskutieren, da diese die einzig mögliche Perspektive sei. Das hatte er auch am Freitag in einer Rede an einer spanischen Universität erklärt und hinzugefügt: »Ich betone jedoch, dass Israel seine Ablehnung (dieser Lösung) bekräftigt, und um sie zu verhindern, ist es soweit gegangen, dass es selbst die Hamas gegründet hat.«

Am Wochenende berichteten Medien dann, dass die EU einen Zehnpunkteplan für eine »glaubwürdige, umfassende Lösung« des israelisch-palästinensischen Konflikts entworfen habe. Zur Vorbereitung dieses »Non-Papers«, wie man solche völlig unverbindlichen Gedankenspiele in der Diplomatensprache nennt, hatte der Sonderbeauftragte der Union für den Nahöstlichen Friedensprozess, der Niederländer Sven Koopmans, Sondierungsgespräche mit Vertretern der Liga Arabischer Staaten, Saudi-Arabiens, Ägyptens, Jordaniens »und anderer Schlüsselpartner« geführt.

Angeblich wurden die Grundlinien des Plans schon im September am Rande der UN-Vollversammlung in New York bei einem Treffen von fast 50 Außenministern aus Europa und dem Nahen Osten beraten. Dann hätten die Ereignisse des 7. Oktobers die Diskussion unterbrochen, heißt es in den Berichten. Der Plan soll demnach das Zusammentreten einer »Vorbereitenden Friedenskonferenz« vorsehen, an der zwar die USA, die EU und die Staaten des Nahen Ostens, nicht aber China und Russland beteiligt sein sollen. Diese Konferenz soll »im ständigen Kontakt« mit israelischen und palästinensischen Vertretern innerhalb eines Jahres den »Rahmen eines Friedensplans« ausarbeiten.

Indessen scheitert die simulierte Wiederbelebung der »Zweistaatenlösung« von vornherein daran, dass Premierminister Benjamin Netanjahu und das gesamte Spektrum der von ihm geführten Koalition aus Rechten und Ultrarechten die Bildung eines palästinensischen Staates für alle Zeiten ablehnen. US-Präsident Joseph Biden, der am Wochenende nach einem Telefongespräch – offenbar wahrheitswidrig – behauptet hatte, eine »Zweistaatenlösung« sei auch mit Netanjahu im Amt nicht unmöglich, wurde von diesem anschließend durch ein eindeutiges Dementi bloßgestellt. Auch die Hoffnung auf Neuwahlen hilft da nicht weiter: Keine der großen Oppositionsparteien zeigt Bereitschaft, über diese Idee auch nur locker zu sprechen.