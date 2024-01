India’s Press Information Bureau/Handout via REUTERS Religiöses Image: Hindunationalist Modi begutachtet seinen Tempel (Ayodhya, 22.1.2024)

Seit Tagen dominiert das Thema die Medienberichte im Land: Am Montag wurde im nordindischen Ayodhya der gigantische neue Tempelkomplex zu Ehren von Gott Ram eingeweiht. Er ist als Bezwinger des Bösen die Hauptgestalt des hinduistischen Heldenepos Ramayana. Die Zeremonie war ein Staatsakt mit zahlreichen Einladungen, die im In- und Ausland versandt wurden. Ehrengast war Premier Narendra Modi, der zuvor elf Tage gemäß traditioneller Rituale gefastet und auf dem nackten Boden geschlafen haben soll.

Nicht nur wird das Ereignis von den regierenden Hindunationalisten der Bharatiya Janata Party (BJP) für ihre Zwecke politisch instrumentalisiert, wie der Partei von der Opposition und anderen vorgehalten wird. Es ist auch der vorläufig finale Punkt eines seit Jahrzehnten erbitterten Streits zwischen Hindus und Muslimen, der am 6. Dezember 1992 gewaltsam eskaliert war. Damals erstürmte ein aufgehetzter Mob von Hindus die früher an dieser Stelle stehende Babri-Moschee, die dabei zerstört wurde. 2.000 Menschen kamen bei den daran anschließenden Aufständen ums Leben. Zu den Scharfmachern gehörten auch ranghohe BJP-Funktionäre wie der spätere Innenminister und Vizepremier Lal Krishna Advani. Laut BJP hatte die zerstörte Moschee auf den Fundamenten eines geschleiften, weit älteren Ram-Tempels gestanden, der unbedingt wiederaufgebaut werden müsse. Auch später bewegte der Streitfall, der sich schon 1949 am Auffinden mehrerer Ram-Figuren auf dem Moscheegelände entzündet hatte, noch viele Jahre die Justiz. 2019 schuf der Oberste Gerichtshof final Baurecht für den jetzigen Tempel. Von einem »göttlichen Moment« sprach am Montag ein sichtlich bewegter Modi.

Die Redaktion der Tageszeitung Hindustan Times (HT) hatte für einen aktuellen Beitrag dieser Tage den Enkel des letzten Imams der zerstörten Babri Masjid ausfindig gemacht. Der Horror jener dramatischen Ereignisse vor 31 Jahren ist nicht nur in seiner Familie unvergessen. Der jetzt von einem Reporter befragte Mohammed Shahid war damals 21: Sein Großvater Haji Adul Gaffar Khan galt als Hüter der Moschee, Shahids Vater und ein Onkel wurden bei den Aufständen getötet, während der Jugendliche gemeinsam mit Mutter und weiteren Verwandten fliehen konnte – als sie zurückkamen, war auch ihr Haus vollkommen zerstört. Seine drei Brüder sind ins Ausland gegangen, nur er lebt noch in der Stadt, gerade am Jahrestag der Erstürmung der Moschee immer wieder in neuer Furcht vor Übergriffen.

»Nun wird der Ram-Tempel eingeweiht, und wir hoffen, das bringt Frieden und Entwicklung in die Stadt, damit wir endlich ohne Angst leben können«, äußerte er vor dem Großereignis gegenüber der HT seine Erwartungen. Viele Muslime in Ayodhya und Umgebung können die Gewaltwelle damals als generationsübergreifendes Trauma zwar nicht vergessen, wollen aber einen Schlussstrich ziehen. Man müsse die neuen Realitäten anerkennen und versuchen, für die Stadt als Ganzes mit den Entwicklungschancen für Tourismus das Beste daraus zu machen, so auch Iqbal Ansari. Sein Vater hatte nach der Moscheezerstörung jahrzehntelang immer noch den Gerichtsstreit mit der Tempelbaustiftung um die Landrechte ausgefochten, den schließlich der Supreme Court vor gut vier Jahren final entschied.

Aus vielen Landesteilen, darunter dem westindischen Maharashtra mit der Wirtschaftsmetropole Mumbai, waren Sonderzüge nach Ayodhya unterwegs, Banken, staatliche Behörden und andere Institutionen hatten am Montag geschlossen. Für unzählige Hindus, nicht nur für die mit der BJP verbundenen Ultraradikalen des Welthindurates, ist die Tempelweihe ein wichtiges Ereignis. Das weiß auch die politische Opposition, die mit ihren Äußerungen sehr vorsichtig ist. Man will einerseits die Gefühle der friedlichen Gläubigen nicht verletzen, zugleich aber deutliche Kritik üben an der Instrumentalisierung des Ganzen durch Modi und die BJP kurz vor den im Mai anstehenden Wahlen. Entsprechend haben die Spitzen der Kongresspartei (INC), der Kommunisten und anderer Parteien auch die Einladung zur Einweihung des Tempels ausgeschlagen.