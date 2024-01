Hami Roshan/IMAGO Kundgebung gegen die AfD am Sonntag in Berlin

Vor dem Hintergrund der gegen die AfD gerichteten Demonstrationen in den vergangenen Tagen wird in der Bundespolitik die Debatte über Maßnahmen gegen die Rechtsaußenpartei fortgeführt. Nachdem Vorstöße zur Initiierung einer Verbotsdiskussion angesichts zahlreicher Bedenken zunächst keine Fahrt aufgenommen haben, kursieren nun Vorschläge, die etwas niedrigschwelliger ansetzen und etwa auf eine Streichung von staatlichen Finanzmitteln abzielen. SPD-Parlamentsgeschäftsführer Johannes Fechner sagte gegenüber dem Handelsblatt (Montagausgabe), das im Grundgesetz verankerte Verfahren zum Ausschluss von der Parteienfinanzierung sei »ein wichtiges Element des wehrhaften Staates, verfassungsfeindlichen Parteien staatliche Mittel deutlich zu kürzen«. Die Debatte hatte CSU-Chef Markus Söder am Wochenende ausgelöst.

Fechner verwies auf ein für Dienstag erwartetes Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Frage, ob die NPD, die sich seit 2023 »Die Heimat« nennt, weiter von der staatlichen Parteienfinanzierung profitieren kann. »Danach wissen wir Näheres über die konkreten Hürden eines solchen Verfahrens«, so der SPD-Mann. Die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin von Bündnis 90/Die Grünen, Irene Mihalic, zeigte sich offen dafür, der AfD den Geldhahn zuzudrehen. Sie verwies aber zugleich auf hohe rechtliche Hürden.

Ein solcher Schritt sei »sehr voraussetzungsvoll«, sagte sie der Zeitung. Wie bei einem Parteienverbot seien die Verfassungsorgane gefordert, »unter Berücksichtigung der Einschätzung der Sicherheitsbehörden rechtliche Schritte sorgfältig abzuwägen«. Die CDU zeigte sich dagegen skeptisch: Der Entzug staatlicher Mittel setze die Einstufung der AfD als verfassungsfeindlich voraus, sagte deren parlamentarischer Geschäftsführer Thorsten Frei. Der Prüfaufwand für das Bundesverfassungsgericht sei der gleiche wie bei einem Verbotsverfahren.

Grünen-Kochef Omid Nouripour sprach sich für ein Verbot der AfD-Jugendorganisation »Junge Alternative« (JA) aus. Diese spiele eine entscheidende Rolle bei der Vernetzung und dem Erstarken von Hass und Hetze. Für ein Verbot dieser Organisation hat auch die Linkspartei plädiert. Die kommissarische Kobundesgeschäftsführerin Katina Schubert sagte der Nachrichtenagentur dpa, dies sei »deutlich einfacher und schneller möglich«, da die JA nicht durch den Parteienstatus geschützt sei. Der thüringische Innenminister Georg Maier (SPD) begrüßte Nouripours Forderung. Allerdings könne ein Verbot der Jugendorganisation relativ schnell durch neue Strukturen kompensiert werden. Das Hauptaugenmerk müsse daher auf die AfD und insbesondere den thüringischen Parteichef Björn Höcke gerichtet sein, so Maier.

Eingeengt wird der Spielraum der AfD auch von anderer Seite: Die Messe Essen versucht, wie sie am Montag mitteilte, gegen den für Juni geplanten Bundesparteitag der AfD in der Grugahalle vorzugehen. Man prüfe ein Durchführungsverbot. »Die Messe Essen bewertet vor dem Hintergrund der aktuellen Situation die rechtlichen und operativen Rahmenbedingungen dieser Veranstaltung in der Grugahalle«, hieß es. Am Freitag wollen Aufsichtsrat und Geschäftsführung eine Entscheidung über das weitere Vorgehen treffen.

Am Wochenende waren in der ganzen Republik Hunderttausende auf die Straße gegangen. Nach Zählungen der Polizei beteiligten sich rund 900.000 Menschen, wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Montag erklärte. Demnach waren am Sonnabend insgesamt rund 360.000 Menschen unterwegs, am Sonntag noch einmal deutlich mehr, nämlich 550.000. In Berlin und München kamen nach Polizeiangaben jeweils etwa 100.000 Demonstrierende zusammen; die Veranstalter nannten deutlich darüber liegende Zahlen. Auch in Städten wie Frankfurt am Main, Hannover, Köln, Bremen und Leipzig gingen Zehntausende auf die Straßen.

Politiker der Ampel reagierten teilweise euphorisch auf die Demonstrationen. »Das Herz unserer Demokratie schlug an diesem Wochenende auf unseren Straßen und Plätzen«, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in der Rheinischen Post (Montagausgabe). »Wir sehen, die Mitte dieses Landes steht auf, um unsere demokratische Grundordnung zu verteidigen«, sagte die Grünen-Kovorsitzende Ricarda Lang am Montag in Berlin. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lobte die Demonstranten. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert nannte die Kundgebungen »eine beeindruckende Demonstration einer selbstbewussten Zivilgesellschaft«. Es sei wichtig, »dass der Schwung der letzten Tage nun nicht abebbt«. Auch CDU-Chef Friedrich Merz lobte in der ARD am Sonntag abend die Demos. Zugleich sagte Merz mit Blick auf die AfD, die »Nazikeule« helfe hier nicht weiter.

Kritik an Versuchen der Ampelparteien und der Union, die Demonstrationen als Bestätigung oder Stützung ihrer Politik zu vereinnahmen, blieb am Montag vorerst auf die sozialen Medien beschränkt. Dort fühlte sich mancher Beobachter an Demonstrationen und Lichterketten etwa nach faschistischen Anschlägen in den vergangenen Jahrzehnten erinnert; Wirtschaft und Politik hätten diese Demos immer wieder genutzt, um sich als das »gute Deutschland« zu inszenieren.