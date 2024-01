Stefan Boness/IPON »Stoppt den Sparhaushalt«: Beschäftigte der Arbeiterwohlfahrt (AWO) demonstrieren in Berlin (8.11.2023)

Kürzen, was das Zeug hält – so lautete das inoffizielle Motto bei der Neugestaltung des Bundeshaushalts 2024, nachdem selbiger dank Schuldenbremse und CDU/CSU-Klage im November vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden war. Schließlich sind vor dem Hintergrund der gegenwärtigen politischen Kräfteverhältnisse weder nennenswerte Steuererhöhungen noch die Abschaffung der Schuldenbremse eine realistische Alternative. Am vergangenen Donnerstag hat der Haushaltsausschuss des Bundestags nun eine neue, vermeintlich verfassungskonforme, Variante des Etats für das angebrochene Jahr beschlossen. Die schwarze Null ist zurück!

Natürlich steht Finanzminister Christian Lindner (FDP), dessen Haushalt vom höchsten Gericht kassiert wurde, einerseits wie der Depp da. Andererseits ist die Gemengelage, in die das Urteil die Regierung manövrierte, für ihn und seine Klientel komfortabel: Allerlei kostspielige Wahlversprechen von SPD und Grünen werden jetzt zugunsten der von FDP-Anhängern präferierten Haushaltsdisziplin abgeblasen. Auf der Ausgabenseite wird strikt priorisiert – und die Prioritäten liegen nicht auf Bildungschancen, Armutsbekämpfung, guten Löhnen und Renten oder dem Erhalt von Industrieproduktionsstätten in Deutschland. Priorität haben Ausgaben, die nicht zuletzt im Interesse der USA sind.

So hält die Bundesregierung allem Kürzungsdruck zum Trotz an den Milliardensubventionen für die profitträchtigen Halbleiterproduzenten Intel und TSMC in Magdeburg und Dresden fest. Rund 15 Milliarden Euro will der Bund in die Hand nehmen, damit die Chiphersteller aus den USA und Taiwan künftig auch in Ostdeutschland Profite machen. Großzügig ausgestattet wird auch der Rüstungsetat, der mit 85,5 Milliarden ein neues Rekordniveau erreicht. Die finanzielle Beteiligung am Ukraine-Krieg wird sogar auf acht Milliarden verdoppelt.

Nehmt das, ihr Bauern!

Insgesamt plant die Bundesregierung laut des Haushaltsplans mit Ausgaben in Höhe von 476,8 Milliarden Euro und dank der üppigen Zusatzmilliarden für Waffen gibt es an anderen Stellen keinen Raum mehr für Kompromisse. Kein Entgegenkommen etwa gegenüber den Landwirten, die in den vergangenen Wochen mehr als deutlich gemacht haben, was sie von der Prioritätensetzung der Ampel halten. Doch die Regierung bleibt dabei, die Subvention für Agrardiesel, für die ursprünglich im angebrochenen Jahr 925 Millionen ausgegeben werden sollten, schrittweise auslaufen zu lassen.

Keine Gnade auch mit Erwerbslosen: Sollte das Bürgergeld ursprünglich weniger stigmatisierend wirken und weniger Druck entfalten als Hartz IV, sollen jetzt jedes Jahr 170 Millionen Euro durch knallharte Sanktionen eingespart werden. Wer künftig eine von Amts wegen als »zumutbar« deklarierte Lohnarbeit ablehnt, dem kann das Bürgergeld für zwei Monate am Stück komplett gestrichen werden. Zwar wird die Maßnahme erst mal auf zwei Jahre beschränkt – dass aber nicht einmal mehr ein kleingerechnetes Existenzminimum garantiert wird, das ist eine neue Qualität. Große Zweifel bezüglich der Verfassungskonformität äußerte etwa der Paritätische – Schuldenbremse hin oder her.

Auch die Kürzungen beim Bürgergeldbonus, mit dem Qualifizierungsmaßnahmen für Erwerbslose finanziert werden, werden Arbeitskräftemangel und industrieller Transformation zum Trotz durchgezogen. Das gleiche gilt auch für den Griff in die Rentenkasse, mit dem deren Rücklagen um 600 Millionen Euro geschröpft werden sollen. Damit steigt der Beitrag der Rentenkasse zur Haushaltskonsolidierung auf insgesamt 6,8 Milliarden. Aber keine Rente werde deshalb gekürzt, heißt es aus der Koalition. Doch durch den Raub an den Beitragszahlern, steigt der Druck im Kessel natürlich weiter, was mittelfristig zwangsläufig Auswirkungen auf das Leistungsniveau haben wird.

Steigende Energiepreise

Weitere Belastungen kommen mit den Ampelplänen auf Bürger und Unternehmen durch rasant steigende Preise für das Tanken und Heizen zu. So soll der CO2-Preis auf Heizöl, Gas und Benzin nicht, wie ursprünglich geplant, von 30 auf 40 Euro pro Tonne steigen, sondern gleich auf 45 Euro. Das als sozialer Ausgleich für einkommensschwächere Haushalte konzipierte Klimageld hatte Lindner ja bereits wieder abgeblasen – zumindest für die laufende Wahlperiode. Zuletzt hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seinem Finanzminister in dieser Angelegenheit zwar vorsichtig widersprochen. Doch zumindest im Etat für 2024 ist kein Klimageld vorgesehen. Teurer wird übrigens auch der Urlaub – denn hier gibt es doch eine Steuererhöhung, nämlich bei den Flugtickets, die 650 Millionen in die Staatskasse spülen soll.

Kräftig gespart wird auch beim Etat für Bildung und Forschung. 200 Millionen Euro weniger als im Vorjahr wurden eingestellt. Laut Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) werden diese als »globale Minderausgabe« verbucht. Sprich: Irgendwo muss das Geld im Laufe des Jahres eingespart werden. Aber wo genau, erfährt man erst nach und nach. Eine ganze Reihe von Forschungstiteln und Projekten wie der Digitalpakt Schule wurden für das laufende Jahr bereits ganz gestrichen beziehungsweise deutlich reduziert.

So wird im angebrochenen Jahr sehr deutlich zu spüren sein, was die Schuldenbremse bedeutet. Wobei sich die Ampel vorbehält, nachträglich doch noch mal die »außergewöhnliche Notsituation« zu erklären und mehr Schulden aufzunehmen – falls die Entwicklungen in der Ukraine das erforderlich machen. Anfang Februar muss der Beschluss des Haushaltsausschusses noch vom Plenum des Bundestags und vom Bundesrat bestätigt werden. Das gilt jedoch als Formsache.