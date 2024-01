Douglas R.Clifford/IMAGO/ZUMA Wire Ab nun Altpapier

Unter 65 Streifen, 250 Sternemacht ein Republikaner es nicht. Als Ronald DeSantis am Sonntag via X seinen Kampf um die Präsidentschaftskandidatur aufgab, tat er das vor vier US-Flaggen und mit einer am Revers. Der Ausstieg kam früh, gerade mal ein Termin der Primaries war bis dato absolviert worden, in Iowa am 15. Januar hatte Donald Trump mit 51 Prozent gewonnen.

Der noch vor einem Jahr als Trump-Schreck gehandelte Gouverneur des US-Bundesstaats Florida hat sich im Laufe des Jahres 2023 sukzessive entzaubert. Inhaltlich steht er für all das, wofür Donald Trump steht – Klimawandelleugnung, Coronaskepsis, weniger Waffenkontrolle, Steuern und Regulierung, antiwoker Kulturkampf usw. –, erschien aber als die intelligentere, geschicktere Ausgabe des vormaligen Präsidenten. Die Kehrseite dieser Eigenschaften: DeSantis wirkte auf die Kernwählerschaft der Republikaner zu kühl, zuwenig volkstümlich. Zuletzt hatte er über 30 Prozent Rückstand, und je weniger aussichtsreich sein Kampf wurde, desto tapsiger wirkte der Mann.

»Ich kann unsere Unterstützer nicht um ihre Zeit und Spenden bitten, wenn es für uns keinen klaren Weg zum Sieg gibt«, sagte DeSantis bei seinem Rückzug. Sein Konkurrent ließ es an jovialer Demütigung nicht fehlen. Er werde, so Trump, seinen diffamierenden Spitznamen für DeSantis nicht mehr verwenden: »Ron DeSanctimonious«, was »Ron Scheinheilig« bedeutet.

Im Feld der Konkurrenten verbleibt vor allem die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley. Auch ihre Chancen sind gering, ohnedies und weil DeSantis seinen Anhängern empfohlen hat, sich dem Trump-Lager anzuschließen. »Er hat meine Unterstützung, denn wir können nicht zur alten republikanischen Garde zurückkehren«, sagte der Gouverneur. Zu dieser Garde gehöre auch Nikki Haley. Dass das nur bedingt zutrifft, ist offensichtlich. Haley wird von den Koch-Brüdern unterstützt, die um 2009 mit dem Tea Party Movement den ersten Schritt weg von der traditionellen Ausrichtung der Republikaner initiiert hatten. Lediglich in der Außenpolitik hat Haley größere Differenzen mit Trump, sie befindet sich mit ihrer Forderung, die Ukraine gegen den russischen Einmarsch zu unterstützen, näher an der Policy der »alten Garde«.