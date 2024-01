Alyssa Pointer/REUTERS

Am Samstag sind Demonstrierende im US-Bundesstaat Georgia zum jährlich stattfindenden »Women’s March« aufgebrochen (Foto). Sie wollen die reproduktiven Rechte und Freiheiten aller jetzigen und künftigen Generationen sichern. Das Datum wurde nicht zufällig gewählt: Am 22. Januar 1973 fiel die Entscheidung des Obersten US-Gerichtshofs über das verfassungsmäßig verankerte Recht auf Abtreibung. Die Aktivisten mobilisieren besonders in jenen neun amerikanischen Bundesstaaten, in denen das Recht auf Abtreibung mit dem Wahlausgang 2024 auf dem Spiel steht. (jW)