Björn Trotzki/IMAGO Kapitalvertreter samt politischem Gefolge aus aller Welt kommen regelmäßig in Davos zusammen (Zürich-Kloten, 19.1.2024)

In Davos treffen sich jährlich die Wirtschaftsgranden und Lobbyisten mit Politikern. Unter welchem Zeichen stand das 54. Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforum, WEF, in diesem Jahr, das am Freitag endete?

An Zynismus ist kaum zu übertreffen, dass ausgerechnet »Rebuilding Trust«, auf Deutsch »Vertrauen wiederherstellen«, das Motto der Veranstaltung war. Denn das Forum geht von Menschen aus, die genau das in den vergangenen Jahren zerstört haben. Wirtschaftsvertreter und die in Davos versammelten Politiker in deren Gefolgschaft haben durch Lobbyarbeit die Ungleichheit und Spaltung in den Gesellschaften weltweit vertieft. Die Folgen davon sind zunehmende Spannungen zwischen den Staaten und der Vertrauensverlust, dass es zukünftig besser werden kann.

Welchen Einfluss hat das WEF, bezogen auf die aggressive Entwicklung des Kapitalismus, etwa auch »KI« betreffend?

Künstliche Intelligenz wird als zentrales Thema gehypt. Das soll aber nur dazu führen, dass ein paar in dem Bereich tätige Unternehmen ungestört ihre Profite steigern können. Damit zusammenhängende Probleme werden ausgeblendet: Wie verändern sich Arbeitsstrukturen, wie werden die Daten geschützt? Die zentralen Probleme der Gesellschaften und der Welt, die Umsetzung der 17 Entwicklungsziele der UN, sind in Davos kein Thema. Wie ist eine Welt ohne Hunger und Armut zu erreichen, die Wohlstand für alle bietet und in der nachhaltig mit den Ressourcen unseres Planeten umgegangen wird? Aus Sicht der Unternehmen besteht Globalisierung noch immer darin, die Rohstoffe der Welt am effektivsten auszubeuten.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij war in Davos. Welche Rolle spielten dort Fragen von Krieg und Frieden?

Die Superreichen, ihre Lobbys und dortige Politikstrategen wollen keine Krisen verhindern. Ein Großteil von ihnen lebt ja geradezu davon. Sie wollen nur sicher sein, zu den Krisengewinnern zu gehören: Wie kann man von all dem unbehelligt Gewinne abschöpfen oder über Militärtechnik Extraprofite gerieren?

Hatten die antikapitalistischen Proteste in Davos unter dem Motto »Brecht die Macht der Banken und Konzerne« Biss?

Was bringt es, in Davos zu demonstrieren? Zunehmende Reichtumskonzentration muss man vor Ort in den verschiedenen Ländern angehen. Ein Ansatz ist, die Reichen mehr zu besteuern. In Deutschland hieße das, die Vermögenssteuer zu reaktivieren und eine Korrektur der Erbschaftssteuer vorzunehmen, die aktuell die Erben großer Unternehmen begünstigt. Wir brauchen diese Steuermittel für eine nachhaltige Umgestaltung unserer Wirtschaft.

Vier NGOs, »The Balanced Economy Project«, »SOMO«, »Global Justice Now« und »Lobby Control«, haben zum Zeitpunkt des Treffens eine Studie veröffentlicht, »Wie Monopolkonzerne das globale Macht- und Wohlstandsgefälle verstärken«. Wurde in Davos deutlich, wie einige Milliardäre die Demokratie schädigen?

Solche Fragen interessieren dort nicht. Viel Raum und Beifall des Publikums bekam statt dessen der argentinische Präsident Javier Milei mit seiner anarchokapitalistischen Philippika für die Abschaffung von Sozialeinrichtungen und gegen alles, was sich unter Sozialismus fassen lässt, etwa auch die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Das zeigt, wie Davos tickt. Unsere Gegenveranstaltungen dort erscheinen nur in Randspalten in den Mainstream-Medien.

Diese bejammern, dass Deutschland in Davos kaum mitspielen könne, weil es kein Wachstum vorweise. Wie werten Sie eine solche Berichterstattung?

Angenommen, die Lage der Wirtschaftskonzerne wäre so prekär – wo kommen dann deren Handelsüberschüsse und Gewinne her? Alle bisherigen Maßnahmen, deren Macht zu brechen, sind unzureichend. In der bislang exportorientierten BRD müssen die Innenwirtschaft und die Kaufkraft gestärkt werden. Dazu sind die klassischen Instrumente erforderlich: Anhebung der Tarifgehälter und des Mindestlohns. Das WEF in Davos dient dem Austausch der Eliten, wie die Konzentration der Wirtschaftsmacht in ihren eigenen Händen zu erhalten ist. Für uns aber geht es grundsätzlich darum: Wie bekommen wir eine sozial gestaltete ökologische Transformation hin, die der Klimawandel erzwingt?