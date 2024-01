IMAGO/UPI Photo Protest vor der Knesset für die Freilassung der Geiseln (Jerusalem, 14.1.2024)

Mit Blick auf das Schicksal der von der Hamas entführten israelischen Geiseln wächst in Israel die Kritik am Kriegskurs der rechtsreligiösen Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Angehörige der Geiseln haben am Montag eine Sitzung des Finanzausschusses der Knesset gestürmt. Etwa 20 Personen drangen in den Raum im Parlament ein und forderten von den Abgeordneten, mehr Anstrengungen zur Befreiung ihrer Verwandten zu unternehmen. Auf Plakaten hieß es: »Sie werden hier nicht herumsitzen, während sie sterben.« Gefordert wurde unter anderem ein Waffenstillstand. 130 der 253 am 7. Oktober 2023 aus grenznahen Orten verschleppten Geiseln befinden sich weiterhin in der Gefangenschaft in Gaza. Etwa 30 Verschleppte sollen nach Angaben beider Seiten während ihrer Gefangenschaft ums Leben gekommen sein – auch infolge von Luftangriffen.

Einen letzten Gefangenenaustausch von Geiseln gegen palästinensische Gefangene, darunter ohne Urteil in Administrativhaft festgehaltene Jugendliche, hatte es zuletzt während einer Feuerpause Ende November gegeben. Dagegen konnte während der laufenden Bodenoffensive der israelischen Armee keine Geisel befreit werden – vielmehr wurden drei, die sich selbst befreit hatten, trotz weißer Flagge von israelischen Soldaten erschossen.

Am Montag wies Netanjahu Spekulationen über Arbeiten an einer Freilassung weiterer Geiseln ausdrücklich zurück. »Es gibt keinen wirklichen Vorschlag der Hamas. Das ist nicht wahr«, ließ Netanjahu laut einer Erklärung seines Büros gegenüber Angehörigen von Geiseln verlauten. »Ich sage das so deutlich wie möglich, weil es so viele falsche Aussagen gibt, die Sie sicherlich quälen.« Bereits am Sonntag hatte der Ministerpräsident die Bedingungen der Hamas für eine Freilassung der Geiseln – ein Ende des Krieges, den Rückzug der israelischen Armee aus Gaza und die Freilassung palästinensischer politischer Gefangener – als »nicht akzeptabel« zurückgewiesen. Dagegen waren am Wochenende Tausende Israelis mit der Forderung nach einem Waffenstillstand als einer Bedingung für die Freilassung der Geiseln auf die Straße gegangen.