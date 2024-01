Bericht: Lindner verweigert Kindergelderhöhung

Michael Kappeler/dpa

Berlin. In der Ampelkoalition bahnt sich nach Angaben der Süddeutschen Zeitung ein neuer Streit an. Grund ist der Plan von Finanzminister Christian Lindner (FDP), die steuerlichen Grundfreibeträge für Erwachsene und Kinder rückwirkend zum 1. Januar anzuheben, nicht aber das Kindergeld. Damit würden nur Familien mit hohen Einkommen profitieren. Dagegen wehren sich SPD und Grüne: Wenn der Kinderfreibetrag steigt, müsse dies auch für das Kindergeld gelten, so die beiden Bundestagsfraktionen. (jW)