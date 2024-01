Bosnien: Exverteidigungsminister angeklagt

Dado Ruvic/REUTERS Ein Forensiker der Internationalen Kommission für vermisste Personen untersucht ein Massengrab aus dem Bosnienkrieg (Zvornik, 15.12.2015)

Sarajevo. Der ehemalige bosnische Verteidigungsminister Selmo Cikotić ist am Donnerstag wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen im Bosnienkrieg angeklagt worden. Der 59jährige wird beschuldigt, im Juli 1993 an der Ermordung von »23 bis 26 kroatischen Kriegsgefangenen« in der Region Bugojno beteiligt gewesen sein. Er habe in seiner Funktion als Kommandeur »nicht alles getan, um das Verbrechen zu verhindern«, erklärte das zuständige Gericht in Sarajevo.

Zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Tat war Cikotić Kommandeur der »Operationsgruppe West« der bosnischen Armee, die hauptsächlich aus muslimischen Bosniern bestand. Den Gerichtsdokumenten zufolge wurden die kroatischen Kriegsgefangenen zunächst gefoltert, bevor sie von Militärpolizisten hingerichtet wurden. Cikotic wird daneben auch vorgeworfen, Kriegsgefangene als Zwangsarbeiter an der Front eingesetzt zu haben.

Nach seinem Dienst als Brigadekommandeur bekleidete Cikotić im Laufe der Jahre mehrere offizieller Positionen. Unter anderem war er in den 90er Jahren Militärattaché in der bosnischen Botschaft in Washington und später von 2007 bis 2012 Verteidigungsminister des Landes. Von 2020 bis Januar 2023 war er außerdem Sicherheitsminister. (AFP/jW)