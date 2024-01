Vitalii Hnidyi/Reuters Zerstörungen nach einer russischen Raketenattacke in der ukrainischen Großstadt Charkiw, 17.1.2024

Moskau. Das russische Verteidigungsministerium hat am Mittwoch erklärt, die russische Armee habe in der Ukraine einen zwischenzeitlich von »französischen Söldnern« genutzten Stützpunkt angegriffen. Die Armee habe auf das Gebäude in der Stadt Charkiw im Nordosten der Ukraine am Vorabend einen »Präzisionsangriff« ausgeführt. Das Gebäude sei zwischenzeitlich von »ausländischen Kämpfern« genutzt worden, deren Kern aus »französischen Söldnern« bestanden habe. Nach Angaben Moskaus wurden bei dem Angriff 60 Kämpfer getötet und 20 weitere verletzt. Das Gebäude sei »vollständig zerstört« worden.

Die Ukraine hatte am Dienstagabend von einem russischen Angriff mit zwei S-300-Raketen auf Charkiw berichtet. Dabei seien mehrere Wohngebäude beschädigt und mindestens 17 Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer.

Charkiw liegt rund 30 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt. Die Stadt ist immer wieder Ziel von Angriffen der russischen Armee, die sich zuletzt verstärkt hatten. Am Dienstagmorgen ordneten die Behörden in der Region deswegen die Evakuierung von 26 Dörfern in der Nähe der Front an. (AFP/jW)