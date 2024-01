Putin: Ukrainische Staatlichkeit könnte »irreparablen Schlag« erleiden

Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP Wladimir Putin am Dienstag in Odinzowo bei Moskau

Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Existenz der Ukraine als eigenständiger Staat in Frage gestellt. »Jetzt ist es ganz offensichtlich, dass nicht nur die Gegenoffensive gescheitert ist, sondern dass die Initiative vollständig in den Händen der russischen Streitkräfte liegt«, sagte er am Dienstag im Fernsehen. »Wenn das so weitergeht, könnte die ukrainische Eigenstaatlichkeit einen irreparablen, sehr schweren Schlag erleiden«, so Putin. Er wies in diesem Zusammenhang ukrainische Überlegungen für eine »Friedensformel« zurück. Daran geknüpft seien unerfüllbare Forderungen. Weiter sagte er, das Gerede über Verhandlungen sei »ein Versuch, uns zu motivieren, die Errungenschaften, die wir in den letzten anderthalb Jahren erzielt haben, aufzugeben. Aber das ist unmöglich.« (Reuters/jW)