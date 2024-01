New York: Nach 700 Tagen erstmals wieder Schnee

Mike Segar/Reuters Endlich alles weiß: Schnee in New York am Dienstag

New York. In New York und mehreren anderen Städten an der Ostküste der USA ist am Dienstag nach mehr als 700 Tagen die längste bislang gemessene Zeitspanne ohne Schnee zu Ende gegangen. Im Central Park in Manhattan wurden Meteorologen zufolge beispielsweise rund vier Zentimeter Neuschnee gemessen. Auch in den Metropolen Baltimore und Philadelphia schneite es erstmals seit 701 Tagen wieder messbar. Im Tagesverlauf sollte der Schneefall allerdings vielerorts wieder in Regen übergehen. In New York hatte es in Wintern einst regelmäßig sehr viel geschneit. Im vergangenen Winter allerdings waren zwar immer mal wieder ein paar Flocken vom Himmel gekommen, messbar liegen geblieben war der Schnee aber nicht. (dpa/jW)