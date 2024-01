USA greifen erneut Jemen an

David Ryder/Reuters Demonstrantin fordert in Seattle den Stopp der Bombardierung des Jemen (12.01.2024)

Sanaa. Die USA haben verschiedenen Quellen zufolge Positionen der Ansarollah im Jemen angegriffen. Dort seien insgesamt vier Geschosse für einen Einsatz gegen Schiffe in der Region vorbereitet worden. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf zwei US-Vertreter. Eine Stellungnahme der Ansarollah lag nicht vor. Am Dienstag nachmittag hatten diese erklärt, den Container-Frachter »Zografia« bei Angriffen mit Anti-Schiffsraketen getroffen zu haben. Das Schiff unter der Flagge Maltas und in griechischem Besitz sei auf dem Weg nach Israel gewesen, teilte ein Sprecher mit. In Kreisen des griechischen Seefahrtsministeriums und einer Sicherheitsfirma wird der Angriff in der Nähe des jemenitischen Hafens Salif bestätigt. Es sei Sachschaden entstanden, Menschen seien nicht verletzt worden. (Reuters/jW)