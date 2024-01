UN-Generalsekretär fürchtet Ausweitung des Gaza-Kriegs

+ Update 18:58 +

Khalil Senosi/AP/dpa António Guterres (Nairobi, 03.05.2023)

New York. UN-Generalsekretär António Guterres hat vor einer Ausweitung des Gaza-Kriegs auf die weitere Region gewarnt. »Ich bin zutiefst besorgt von dem, was sich da entfaltet«, sagte Guterres am Montag in New York. »Es ist meine Pflicht, allen Seiten diese einfache und direkte Botschaft zu überbringen: Hört auf, an der blauen Linie mit dem Feuer zu spielen, deeskaliert und bringt die Gewalt zu einem Ende.«

Die blaue Linie markiert die Grenze zwischen Israel und dem Libanon. Seit Beginn des Gaza-Kriegs kommt es an der Grenze immer wieder zu Konfrontationen zwischen der israelischen Armee und der libanesischen Hisbollah. Diese gilt als deutlich schlagkräftiger als die Hamas, die Israel nun seit mehr als 100 Tagen im Gazastreifen »vernichten« zu wollen vorgibt. Neben einem sofortigen Waffenstillstand forderte Guterres zudem erneut die Freilassung aller Geiseln und eine Untersuchung der von der Hamas und anderen bei dem Massaker am 7. Oktober verübten sexuellen Gewalt. Mit Blick auf den Gazastreifen forderte Guterres bessere Bedingungen für die Versorgung mit humanitärer Hilfe.

Die Zahl der seit Ausbruch des Krieges in Gaza getöteten UN-Mitarbeiter sei unterdessen auf 152 gestiegen, sagte Guterres – so viele wie nie zuvor bei einem Ereignis in der Geschichte der Vereinten Nationen. (dpa/jW)