Telmo Pinto/IMAGO/ZUMA Wire Die Organisation fordert in ihrem Ungleichheitsbericht eine Reichensteuer gegen die »Demokratie untergrabende« Ungleichheit

Das skandalöse Ausmaß der globalen Ungleichheit wird erneut durch eine Studie belegt. Wieder ist es die Organisation Oxfam, die in ihrem Bericht »Inequality Inc.« zeigt, dass Pandemie, Wirtschaftskrise und Krieg keinesfalls Verarmung und Elend für alle bedeuten. Im Gegenteil: Die Milliardäre konnten ihr Vermögen seit 2020 um 34 Prozent steigern, teilte Oxfam am Montag vor dem Start des Weltwirtschaftsforums in Davos mit. In Zahlen wurden sie um insgesamt 3,3 Billionen US-Dollar – umgerechnet rund drei Billionen Euro – reicher, während die ärmeren knapp fünf (4,77) Milliarden Menschen im selben Zeitraum rund 20 Milliarden US-Dollar an Vermögen verloren haben. Allein die fünf reichsten Männer der Welt konnten ihr Vermögen in den letzten Krisenjahren von 405 Milliarden US-Dollar auf 869 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln.

Die fünf reichsten Deutschen steigerten ihr Vermögen seit 2020 um rund drei Viertel (73,85 Prozent) von etwa 89 auf rund 155 Milliarden US-Dollar. Die zunehmende soziale Ungleichheit »untergrabe« Demokratie und stelle Gesellschaften vor immer größere »Zerreißproben«, erklärte die Vorsitzende von Oxfam Deutschland, Serap Altinisik, in einer Mitteilung. Oxfam fordere daher eine Besteuerung hoher Vermögen, »damit auch die Superreichen ihren gerechten Beitrag zum Gemeinwohl leisten«. Wolle die Bundesregierung konkret gegen das Erstarken rechter Tendenzen vorgehen, müsse sie »endlich aufhören, Politik gegen die Mehrheit und die Ärmsten in diesem Land zu machen«, forderte am Montag auch die Linke-Bundestagsabgeordnete Susanne Ferschl in einer Mitteilung: »Weg mit den geplanten Bürgergeldsanktionen, her mit dem Klimageld und einer Vermögensabgabe für Superreiche.«

Oxfam schlägt mit einem eigenen »Steuermodell« vor, Reichtum von mehr als fünf Millionen US-Dollar mit zwei Prozent zu besteuern. Vermögen von mehr als 50 Millionen US-Dollar sollten mit drei und Vermögen ab einer Milliarde US-Dollar mit fünf Prozent besteuert werden. Nach Schätzungen der Organisation würden dadurch allein in der BRD Einnahmen von 93,6 Milliarden US-Dollar pro Jahr erzielt. In der BRD wären diese Abgaben von gerade einmal 0,24 Prozent der Bevölkerung zu entrichten, nur etwas mehr als 200.000 Menschen.