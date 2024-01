Torben Höke Daniel Osorio und die Musikandes

»Wir vergessen nicht«: Mit ihrem musikalisch-visuellen Beitrag haben der chilenische Komponist Daniel Osorio und die Musikandes auf der XXIX Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz in Berlin an das Drama des Allende-Putsches und an den Widerstand gegen die Diktatur in Chile (1973-1990) erinnert. Die drei Musiker spielten ausgewählte Lieder aus ihrem Programm »Der andere 11. September«, das sie in jahrelanger Arbeit entwickelt haben. Es widmet sich der Geschichte Chiles vor dem Putsch, während des Putsches und all dem, was nach dem Putsch geschah, erklärte Osorio: »Es ist eine Hommage an Allende, an Víctor Jara.« Das Publikum ist begeistert – und als das bekannteste Lied des chilenischen Widerstands angespiel wird, steht der Saal: »¡ El pueblo unido jamás será vencido!«