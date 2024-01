Massenentlassungen bei Disney-Studio Pixar

Chris Pizzello/Invision via AP/dpa Er ist zwar nicht ganz im Bild, darf aber vielleicht bleiben: Tony Chambers, Leiter des Kinoverleihs von Disney Entertainment

Emeryville. Walt Disneys Animationsstudio Pixar plant in diesem Jahr einem Bericht zufolge, bis zu 20 Prozent aller seiner Beschäftigten zu entlassen. Dies berichtete die Online-Zeitung TechCrunch am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf Insider aus dem Unternehmen. Die Belegschaft des Animationsstudios werde dadurch von derzeit 1.300 Beschäftigten in den kommenden Monaten auf unter 1.000 gekürzt. Dem Studio zufolge steht die Gesamtzahl der gestrichenen Stellen aber noch nicht ganz fest. Laut TechCrunch stehen Entlassungen nicht unmittelbar bevor, sollen aber später in diesem Jahr erfolgen. (Reuters/jW)